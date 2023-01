Rubi: "Más que los puntos, lo importante hoy eran las sensaciones"

Gol anulado a Kondogbia: "Hemos salido bastante bien al partido, pero en el último tercio del campo hemos estado mal. Habíamos salido muy bien, pero hemos fallado en el último tercio, algo que nos pasa habitualmente. ¿Si ha sido un punto de inflexión el gol anulado? No lo sé, el equipo no ha salido mal y estaba muy convencido de tratar de tú a tú al Atlético".

Sensación: "Para mí es muy importante que la afición esté contenta con el equipo. Hoy, más allá de haber ganado o perdido, no se puede reprochar que el equipo ha sido muy intenso y ha competido muy bien. Tienen un equipazo y un gran entrenador. Y hoy hemos competido a su nivel. La dificultad está en mantener este nivel. A veces es mejor dar continuidad a un once y en otras hay que moverlo. No podemos regalar ni un partido. Mientras esté yo aquí va a ser así".

Valoración: "Un entrenador tiene que tomar decisiones cuando hay cosas que no le han gustado, moviendo el árbol para generar competencia y darle importancia a cada partido. El Atlético ha tenido ocasiones claras, pero no ha sido por desorganización del equipo. Ellos son muy fuertes físicamente. Te ganan duelos. Nos han hecho más daño así, a la contra, que por juego elaborado, que lo hemos tenido bastante controlando".

Rubi se mostraba satisfecho por el encuentro realizado por su equipo, que ha presentado cinco modificaciones respecto al once de la pasada semana. De ahí que el vilasarense, que considera que los suyos no han estado acertados en el último tercio del campo, esté contento por haber recuperado a futbolistas.

Robertone: "Es un orgullo llevar el brazalete de capitán"

"Volvimos a ser el equipo habitual en casa, presionando alto y lastimando al rival. Mantuvimos la calma tras el 0-1, no nos desesperamos. Estuvimos cómodos con el balón. Intentamos tratar de finalizar más y creo que lo logramos. En la acción del gol por suerte el centro fue a la cabeza de El Bilal y lo pudo meter. Fue un partido bastante bueno por nuestra parte. Ante la Real no fue nuestro día y teníamos esa espina. Me gusta llevar el brazalete de capitán. Es un orgullo llevarlo. La afición se ha notado mucho hoy, nos ha ayudado y dado confianza. Sabemos que estamos en una buena posición, pero no hay que relajarse".