Rueda de prensa de los entrenadores

Navarro: "Estamos contentos, pero sin volvernos locos"

Comenzó Esteban Navarro su comparecencia de prensa tras la victoria de los suyos en el derbi almeriense acordándose de uno de los miembros de su plantilla, del lesionado Guirao, al que se le diagnosticó el pasado lunes una rotura del ligamento cruzado que le hará perderse todo lo que resta de temporada. “Me gustaría dedicarle la victoria a nivel colectivo e individual a Guirao. Es un chaval que lo está pasando muy mal, pero la fuerza que nos transmite queriendo recuperarse pronto creo que es lo que nos ha dado fuerza a nosotros para afrontar este reto”, dijo el técnico rojiblanco.

Sobre el encuentro, el de La Mojonera reconocía que “no creo que haya sido nuestro mejor partido. La primera parte ha sido una primera parte igualada, pero el equipo no ha terminado de convencerme, sobre todo en situaciones con balón. En la segunda parte sí nos hemos encontrado más. Está claro que en la situación en la que estamos a veces manejarte con balón genera dudas, incertidumbre y precipitación. No estuvimos finos con balón en la primera. Ahora tenemos que tratar que esto no se quede en estos tres puntos, hay que darle continuidad porque nuestra situación es complicada”.

Navarro admitía, tras el último duelo de este 2018, que “necesitamos este parón,el grupo lo necesita y es bueno irnos con esta victoria. Son tres puntos muy importantes, todo lo que se mueve alrededor de un derbi es diferente, pero al fin y al cabo son tres puntos para nosotros y la idea es que vengamos con las pilas cargadas y para eso hay que desconectar un poco. Somos un vestuario joven, sin la experiencia de otros equipos, pero lo importante es que ellos vean que se puede cuando hacemos las cosas bien. Anímicamente lo que te da fuerzas son las victorias. Llevábamos tiempo sin ganar, pero la habíamos merecido en partidos anteriores. Ahora estamos muy contentos con estos tres puntos, pero sin volvernos locos, con los pies en el suelo”.

En estas vacaciones navideñas tomará protagonismo el mercado invernal, tema sobre el que el técnico del filial afirmaba que “Siempre hemos dicho que estamos abiertos a mejorar, el club no se puede cerrar a esta posibilidad. Ahora llega el mercado de invierno y si hay posibilidad de mejorar, bienvenido sea. Este resultado no cambia la idea que teníamos hace una semana”.

González: "Nuestra afición esperaba un proyecto más fuerte"

“Creo que ha sido un partido en el que hemos entrado bien, estaba dentro de nuestro planteamiento. Nuestra idea era superar esa primera linea de presión y llegar a su portería, algo que creo que hemos hecho por momentos. En la segunda parte creo que volvimos a entrar bien, con las ideas un poco más claras, hasta que llegó la jugada del gol. Fue una pérdida en el centro del campo y Darío encontró el espacio, que no cerramos bien, y nos rompió el partido ahí. Sabíamos de su velocidad. Enseguida llegó el segundo gol, producto del mazazo del primero, y ya fue un querer y no poder. Lo intentamos hasta el final pero nos faltó eficacia”, dijo sobre el partido el entrenador del CD El Ejido, que reconocía que, pese a ser un derbi, “todas las derrotas duelen muchísimo. veníamos con toda la ilusión y todo el trabajo de poder sacar los tres puntos y si no los consigues te duele. Es verdad que puedes sentir más la obligación más de ganar al ver que a tu rival le estaba costando sumar puntos y que esta abajo, pero todos los partidos tienen su dificultad. Cometimos más errores de los que deberíamos y eso nos ha costado la derrota. Estos traspiés nos dan un frenazo importantísimo cuando parecía que ya habíamos cogido la buena senda”.

Sobre el malestar de los aficionados celestes, el malagueño aseguraba que “esto es una dinámica que lleva semanas. La gente está descontenta porque esperaba un proyecto más fuerte este año y al no verte arriba pues la afición muestra su enfado. Pero creo que las prisas nunca son buenas”. Sobre el mercado invernal, González afirmaba que “hay que estar abiertos”.