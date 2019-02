Ruiz, satisfecho en su debut con el CD El Ejido

Pese a que el CD El Ejido se quedó con la miel en los labios de una victoria que se le escapó en el minuto 84, el punto en la Nueva Condomina ante el Real Murcia (1-1) se da por bueno, como bien confirmó su nuevo técnico Manolo Ruiz, que analizó el choque en rueda de prensa como un “partido muy igualado, con dos equipos en los que se notaba claramente esa tensión. Nosotros creo que empezamos bien, tuvimos dos o tres ocasiones en una presión adelantada, con robos de balón y posibilidad de ponernos por delante. El primer tiempo nuestro fue bueno, porque nos pusimos 0-1 en un momento psicológico, aunque es verdad que en el segundo tiempo el Murcia nos metió atrás, quizás demasiado. Pero bueno, creo que el resultado es justo, no voy a poner pegas. El Murcia también lo ha intentado y sabíamos que en este campo íbamos a sufrir mucho, pero competimos bien, ante un gran rival, y esa es la idea que tenemos que seguir”.

"Competimos bien ante un buen rival y esa es la idea que tenemos que seguir ahora”

Al equipo celeste, pese a que todavía se tienen que pulir muchos errores, se le vio otra cara distinta a la de jornadas anteriores. “En el primer tiempo sí estuvimos juntos, pero tuvimos control, llegamos... Pero la lesión de Sergio Jiménez y algunos que otros problemas físicos creo que nos trastocó de cara a la segunda parte. Pese a todo estoy muy contento con el punto, con la implicación que he visto en estos jugadores y me hace estar satisfecho con este resultado”, dijo tras el encuentro de su debut como técnico celeste Ruiz, que también habló sobre la jugada del gol encajado al final admitiendo que “no me preocupaban tanto esos centros laterales, porque teníamos a dos centrales de gran envergadura, me preocupaba más esa movilidad por dentro con jugadores con calidad. En definitiva creo que defendimos bien esos centros a lo largo del partido, a excepción del gol en la recta final”.