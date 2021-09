Sadiq y Ramazani, la sociedad del gol

Umar Sadiq y Largie Ramazani conforman la pareja de moda de la Liga Smartbank. El arranque de la competición de ambos ha sido fulgurante y así lo de muestra el hecho de que entre el ariete nigeriano y el extremo belga de la UD Almería sumen el 50% de la docena de goles que el conjunto rojiblanco ha materializado hasta la fecha, siendo el máximo realizador de la categoría de plata.

Sadiq vio portería contra Cartagena y Málaga, logrando un doblete en la última jornada frente al Alcorcón, que pudo ser triplete en caso de haber transformado el penalti que dispuso, pero su disparo, repelido por el larguero, lo enviaba a la red el meta alfarero Dani Jiménez, por lo que el árbitro se lo adjudicaba en el acta en propia puerta.

Su compañero de fatigas en el ataque unionista estrenó el curso con un espectacular doblete en Cartagonova y luego ha contribuido decisivamente con su versatilidad en el frente ofensivo a facilitarle la labor al resto de sus compañeros. Sadiq, que el curso pasado logró 22 dianas (20 en Liga y 2 en Copa del Rey) aporta además una asistencia a su cuenta particular en lo que va de competición.

En Santo Domingo ambos estuvieron desatados. El ex del Manchester United porque con su dinamismo en la vanguardia fue indetectable para la zaga madrileña, mientras que el ex de Roma y Partizan fue un continuo dolor de cabeza para los centrales de Juan Antonio Anquela -ya destituido-, en particular de Carlos Hernández, que debió tener pesadillas con el '9' de la UDA.

La premisa de salida, anunciada por Rubi durante la semana incidiendo en la mejora del 'último pase', fue buscar continuamente los desmarques del futbolista africano, que rompió al espacio como nunca y abrochó una de las actuaciones más impresionantes a nivel personal que se recuerdan en el fútbol de plata.

El club hizo un esfuerzo este verano para mantenerlo en sus filas desoyendo los cantos de sirena que llegaban desde distintos puntos de la geografía y está plenamente convencido de que será su gran baluarte para certificar el ascenso en el tercer proyecto de Turki Al-Sheikh, por lo que la dirección deportiva tiene claro que si aparece algún interesado en el mercado invernal deberá abonar su cláusula de rescisión íntegramente (60 millones de euros), ya que descartan cualquier tipo de negociación en esa ventana.

En el caso de Ramazani es un jugador que ha crecido al calor que le ha proporcionado Rubi. Conviene recordar al respecto que a José Gomes, su antecesor en el banquillo, no acababan de convencerle las cualidades defensivas del natural de Berchem-Sainte-Agathe. Hasta tal punto que lo relegó al filial, donde iba tan sobrado que incluso brindó un gol desde el centro del campo.

Hay un dato revelador, no obstante, que da la razón al técnico catalán sobre el portugués: el belga es, junto con Sadiq, el juagdor de la plantilla que más falta ha cometido hasta la fecha. Mientras el de Kaduna acumula 13 infracciones, Ramazani ya ha cometido 9, dos más que Samú Costa, por ponerlo en contexto. Este detalle habla claramente del compromiso en la presión que ambos han asumido para constituirse en la primera línea defensiva del equipo, recuperando muchos balones en zona adelantada.

Si la proyección de los dos continúa en una línea ascendente natural, los aficionados rojiblancos tienen garantizadas muchas tardes de gloria en el presente curso.