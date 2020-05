Salmerón: "No hay ningún plan para nuestro retorno"

–¿Qué tal está la situación en su club ahora mismo?–Hay mucha incertidumbre. Lacuestión es que nos hemos sentido indefensos en categorías como la Segunda B. Muchos clubes, al igual que en Segunda, han optado por el ERTE y a día de hoy no conocemos ningún plan para poder volver al trabajo.

–¿No se sabe nada?–En un principio se dijo que la competición había que terminarla, pero luego cambió la situación y se está valorando jugar un play off express, que no haya descensos o incluso anular la campaña. Se tome la decisión que se tome, debe hacerse pensando en el futuro, porque el año que viene habrá muchos problemas para todos.

–La competición regular ya es muy difícil que se retome...–Por las noticias que tenemos, aunque aún no de forma oficial, eso parece. No se ha hecho para que pueda volver. Creo que, como trabajadores, igual que otros, tenemos los mismos derechos de poder volver a nuestro trabajo, cumpliendo toda la normativa de seguridad sanitaria, claro está.

–¿Cree que no se ha valorado la repercusión que puede tener la situación en Segunda B?–No se ha valorado, no sabemos en qué situación estamos y muchos equipos han intentado implantar su idea. No hay que dejarse llevar por intereses partidistas porque mucha gente sale perjudicada.

–Sin duda, está siendo el año más extraño de toda su carrera...–No solamente para la gente del fútbol, para todo el mundo. Nunca nadie había vivido esto.

Su día a día en el confinamiento "Mi rutina estos días en variable. Veo partidos de fútbol por distintas plataformas, analizo a los equipos, a jugadores. Me informo. Hacer deporte, leer, estar en contacto con el equipo...", asegura el entrenador del cuadro burgalés, ahora en situación de ERTE, que desde que se paró la competición decidió volver con su familia a su tierra, a Almería.

–En el comunicado que colgó en su perfil de Twitter expresa lo que opinan muchos en la categoría de bronce...–No solo se piensa en esta categoría, también en superiores. Es una reflexión muy compartida. He tenido llamadas de compañeros de todo tipo de categorías. Creo que es justo que se busquen soluciones que no debiliten la competición de cara al próximo curso. Expreso que no sabíamos dónde estábamos, que queremos trabajar, dentro de las recomendaciones sanitarias, y dirigirnos hacia una Segunda B más fuerte, no peor. Si no hay descensos, el año que viene habría ciento y pico equipos. Así devalúas una competición.

–¿Qué opina que se debería hacer?–Creo que las medidas no son las mejores, en mi opinión. Que se mire a largo plazo, que el año que viene será duro. Si se pudiese, mi primera opción sería jugar, terminar el curso, como cualquier otro trabajador nosotros también queremos volver. No jugar no solo afecta a las plantillas, también a periodistas, bares, hoteles y personas vinculadas con el fútbol en localidades cuyos equipos están en Segunda B y tienen también miles de abonados. Si jugar no fuese viable, si hay ascensos también considero que debe haber descensos. Otro de los escenarios es el de anular la competición de esta campaña. Pensar en la que viene, que los equipos sepan por qué lucharán si se crea finalmente esa Segunda B Pro, que sería más fuerte.