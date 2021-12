La San Silvestre, otra tradición que regresa a las calles de Almería

Bonito y merecido homenaje a los esenciales

No había mejor temática para la edición de 2021 que la de los profesionales esenciales. Debido al parón de 2020 por el coronavirus, no se pudo rendir homenaje a aquellos que sirvieron a la ciudadanía durante los momentos más duros del confinamiento y se estaba en deuda con ellos. Por eso, hubo disfraces divertidos, a la par que emotivos. Hubo de todo, la imaginación corrió, los disfraces eran auténticas obras de arte. Como el del camión repartido de la UDA, un guiño al equipo de la ciudad al que todos quieren ver en Primera. Pero en la parte más alta del escalafón, como no podía ser de otra forma, los sanitarios. Batas, termómetros, jeringuillas con el nombre de las vacunas, guantes, gorros, estetoscopios... Un diez para ellos y Almería se lo reconoció en sus momentos con los aplausos y ayer se volvió a recordar. Igualmente, hubo otros atuendos dignos de observar, como el del policía que le puso el dorsal a su caballo de peluche y así corrió. O los que se disfrazaron de personal de desinfección, con sus botellas para espolvorear el agua. Faltaría más, hubo papás noeles por todos los lados y los más pequeños también se pusieron sus trajes de superhéroes.