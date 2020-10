Cerca de ocho meses han pasado desde la última vez que se jugó un partido oficial en Santo Domingo, donde mañana volverá a rodar el esférico con el inicio de la competición liguera 2020-2021 para el CD El Ejido, que no jugaba como local a nivel competitivo desde el pasado 1 de marzo, cuando cayó derrotado por 0-2 frente al Linares. Será una jornada de reencuentros para los celestes, primero con su afición, de la que no pudo disfrutar en el play off de ascenso por la nueva normativa sanitaria para luchar contra la COVID-19, y segundo con una Segunda B a la que los ejidenses retornan tras una campaña de penitencia y posterior resurgimiento en Tercera División.

Con una plantilla prácticamente nueva, contando también el cambio en las riendas del banquillo con la llegada de Tito García Sanjuán, el CD El Ejido afronta este arranque de curso con la ilusión de empezarlo con buen pie, consciente de que será una competición regular más corta y cada punto tendrá más valor si cabe jornada tras jornada. Así, iniciar la campaña con victoria, aprovechando además que lo hace como local en un escenario en el que podría haber hasta 800 espectadores, es el primer objetivo de un cuadro celeste que tendrá delante a un complicado Betis Deportivo.

Tito García Sanjuán tendrá la baja segura del central Adrián Cova, que sufre un esguince

Para este choque, que se toma como importante pero no como decisivo, sea cuál sea el resultado final, García Sanjuán tendrá la baja segura del joven central Adrián Cova, que sufre un esguince de tobillo según confirmaba este viernes el propio entrenador de un plantel del Poniente almeriense en el que había varios tocados más pero finalmente han llegado a tiempo para este primer compromiso liguero. Sobre el posible once, hay varias dudas, destacando la portería, que es toda una incógnita saber si será Godino o Arco el primer titular del curso en esta contienda que podrá verse, a partir de las 18:00 horas, por la plataforma Footters.