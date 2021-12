Sebas, míster del Pulpileño: "Necesitamos las vacaciones"

Sebas López admitió sin ambages tras el partido ante el Alzira que todos en la plantilla del Atlético Pulpileño necesitan esta semana de vacaciones, para poder descansar, desconectar y recargar las energías de cara a una segunda vuelta del campeonato en la que el equipo de Pulpí se jugará su gran objetivo, que no es otro que la permanencia. El míster cree que su equipo pudo ganar este domingo y se mostró muy satisfecho con el trabajo de los suyos tras una semana "difícil y compleja", después de ser goleados por el Mar Menor, "el único partido que hemos regalado este año", y confirmarse dos casos positivos por covid en su plantilla.

EL PARTIDO: "Veníamos de un resultado contundente la semana pasada, teníamos todos mucha ilusión puesta en este partido y no ha podido ser ganarlo. Creo que la primera parte hemos disfrutado de algunas ocasiones y un buen juego, al que estábamos acostumbrados el año pasado en Tercera División; hemos conseguido adelantarnos en la segunda parte, pero es verdad que nos han empatado nada más marcar, en una acción aislada. Luego hemos intentado seguir jugando por fuera, metiendo centros laterales pero no hemos podido ganar. Es verdad que ellos han tenido algunas ocasiones, pero esta es la categoría: si tú llegas y no lo aprovechas, no puedes sumar tres puntos. Además, quiero felicitar al Alzira, que está haciendo una temporada muy buena".

POCOS EFECTIVOS: "Nunca hemos puesto excusas sobre si hemos tenido más o menos efectivos. Esta semana fue diferente, pero no son excusas, nosotros no somos un equipo de eso. Los que han estado en el campo se han vaciado y hay que felicitar a los jugadores, era un partido muy difícil, con un rival muy bien trabajado que combina bien el juego combinativo y las transiciones rápidas y creo que nos hemos adaptado. Por momentos me ha gustado mucho, hemos tenido posesiones largas, hemos triangulado por dentro y también hemos logrado muchos centros por fuera; nos faltan cosas, por supuesto, pero creo que para mi gusto hemos sido superiores al Alzira

RECARGAR PILAS: "Nos vamos de vacaciones, que estamos todos deseándolo y desconectar, porque llevamos dos semanas complicadas y raras; nunca habíamos vivido sensaciones como las de la pasada semana, de encajar tantos goles en un partido en concreto, y luego una situación compleja por el tema del covid. A 2022 le pedimos equilibrio, que haya equilibrio en todas las parcelas del club, en cuanto a estructura, a plantilla, a resultados, e intentar por supuesto mantener la categoría.

Es una categoría muy difícil, no hay ninguno que regale nada, como puede suceder en Tercera, que hay equipos que tienes meses que te enfrentas a rivales que sabes que vas a ganar fácil. Aquí no hay ningún rival fácil y tenemos que trabajar, recargar las pilas, intentar recuperar a nuestros jugadores para que el próximo partido, ante el Socuéllamos, será una final. Intentar acabar la primera vuelta con 24 puntos, que para nosotros nos supondría estar muy contentos. Hay que ser realistas y sobre todo el mensaje es que el club está compitiendo, el equipo no está regalando ningún partido, quitando el de la semana pasada, y esa es la línea, trabajar, mejorar, aprender todos y ser capaces de superar los momentos difíciles.