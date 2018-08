“Siempre he querido que saliera un equipo femenino en la UD Almería”

Silvia Ramírez ha fichado para la temporada 2018- 2019 en el conjunto femenino de la UD Almería. Tiene 21 años de edad, juega de defensa central y proviene del Atlético de Benahadux, equipo con el que compitió durante una temporada y media. Destaca positivamente su estada en este club: “no me hacía a la idea que tendría gente tan buena, que me aportó mucho, tanto a nivel futbolístico como personal”.

La jugadora es del municipio almeriense de Vícar y, según ha explicado, practica el fútbol desde muy pequeña. “Empecé en el C.D. Vícar de fútbol sala y gracias al entrenador que tenía, Néstor, soy lo que soy”, comentaba. “Seguí con él en el C.D. Adra hasta que dejé el fútbol sala y seguidamente me fui al C.D. Vícar Cultural de fútbol siete”, proseguía. “De allí me marché a Lorca, con 17 años, para jugar con el Lorca Deportiva Féminas de Segunda División nacional hasta que me llamaron del Atlético de Benahadux para jugar la Copa de Almería”, añadía.

La central también ha practicado anteriormente otros deportes como el tenis y el balonmano, pero, tal como ha dicho, el fútbol es el que más le aporta. “Para mí el fútbol es más que mi vida, es algo que me desahoga mucho y me da mucha fuerza”. Según se ha calificado a sí misma, “me adapto a todo muy rápido”, puede jugar en cualquier posición del terreno de juego, excepto en el centro de campo. Aún así, en la que se siente más cómoda es en la de central.

Para la nueva defensa, formar parte de la UD Almería es un orgullo. “Siempre he querido que saliera un equipo femenino de la UDA y no dudé ni un segundo en ir a las jornadas de captación”, confesaba, para seguidamente destacar que “estoy muy orgullosa y contenta de que me hayan seleccionado y de formar parte de este gran club”. Las ganas lo pueden todo, pero queda trabajo por hacer, aunque por ahora, Silvia Ramírez ha expresado que “pienso que vamos a ser muy competentes y espero mucho de mis compañeras, igual que yo voy a intentar aportar todo lo que pueda y dar más de lo que tengo”.