Sólo Madrid, Barça y Real gastan más que Turki

Existirán diversidad de opiniones sobre cómo ha fichado el Almería y, sobre todo, cómo ha invertido lo ingresado por Umar Sadiq. Pero los guarismos son irrefutables y ahí el Almería ha entrado en otro escenario totalmente diferente desde la llegada de Turki Al-Sheikh en 2019 hasta el punto de ser el cuarto equipo de toda España en cuanto a inversiones se refiere en el mercado ya expirado. Los números se realzan al superar a entidades históricas como el Atlético de Madrid o el Sevilla.

En concreto, el Almería ha invertido 34 millones de euros por los 20 ingresados en el presente verano. Sólo el Barcelona, el Real Madrid y la Real Sociedad han realizado una inversión mayor. Los catalanes han regateado el control financiero para poner encima de la mesa nada más y nada menos que 163 kilos: 58 por Raphina (Leeds), 50 por Koundé (Sevilla), 45 por Lewandowski (Bayern) y 10 por Marcos Alonso (Chelsea). Los 80 millones del Real Madrid pertenecen únicamente a lo acordado por el Mónaco por Tchouaméni, mientras que la Real Sociedad, con dinero fresco por las ventas de Isak y William José, ha pagado 20 por Sadiq, 14 por Brais Mendes (Celta), 11 por Momo Cho (Angers) y 6 por Kubo (Real Madrid).

La entidad almeriense ha invertido más que equipos como el Atlético o el Sevilla

El Almería ha pagado por hasta ocho jugadores, algo a lo que no se acerca ningún equipo español. Y eso sin contar los dos millones enviados a Belgrado por Sadiq, tres a Vélez por otro 30% de Robertone (la UDA ya tiene el 80% del argentino) y 600.000 euros al Zaragoza por Eguaras, cantidades obligatorias por el ascenso. El Bilal Touré es la operación que encabeza la lista rojiblanca, con esos ocho kilos fijos más dos de variables (los bonus no se han tenido en cuenta a la hora de realizar las sumas en este reportaje). Importante también ha sido la inversión en Kaiky, con esos siete millones al Santos, mientras que por Vinicius se abonarán cinco (y dos por variables) al Flamengo).

El propio Partizán recibirá 3'5 millones por Milovanovic (1'5 de variables) y el Vitoria de Guimaraes, tres (más dos) por Guedes. Pozo continúa la lista, con esos tres millones que recibirá el Sevilla al pasar el onubense a ser propiedad indálica, mientras que Melero ha llegado del Levante tras desembolsar 1'9. Por Baptistao la UDA ha pagado 1’5 al Santos; y por Babic, 1’1 al Estrella Roja.

El Almería ha recibido 66 millones de euros en ventas desde que aterrizó Turki

La inversión total desde que la propiedad árabe se hizo con el control del Almería en agosto de 2019 es de 104 millones de euros, contando los 30 del primer curso, 27 del segundo y trece del pasado. Eso sí, ha recibido hasta 66 kilos en fichajes, destacando los 34 de Darwin, por lo que el balance final por el momento es de -38, sin entrar en el mismo otros conceptos, como patrocinadores, aunque en inversiones también habría que anotar las realizadas en la reforma del otrora Estadio de los Juegos Mediterráneos.

En las tres temporadas previas se realizaron hasta 25 cesiones, por ninguna de la actual

Destaca que este verano no se haya realizado ninguna entrada en forma de cesión, algo habitual en anteriores ventanas. No en vano, en el primer ejercicio de Turki, el club realizó hasta doce préstamos en el apartado de entradas, por la decena de la siguiente temporada y tres de la última. Esto se entiende por la explicación nada más aterrizar en Almería: no querían formar jugadores de otros clubs, por lo que las cesiones se realizaron en la mayoría de los casos para bordear el control financiero hasta el punto de no haber hecho ninguna en el presente estío. "Nuestra filosofía es traer talento de diferentes puntos, desarrollarlos y conseguir una buena venta. En tres-cuatro años podremos tener 50 jugadores que podremos vender y crecer", comentaba hoy el director deportivo del Almería, Mohamed El Assy, para destacar su marcada hoja de ruta.

De la docena de entradas, sólo Pacheco, Baptistao, Embarba y Melero tenían previamente experiencia en Primera División

Así, la docena de incorporaciones ha sido o bien pagándolas o bien recalando como agentes libres. En concreto, las caras nuevas son las de Guedes, Mendes, Svidersky, Solá, Milovanovic, Kaiky, Pacheco, Baptistao, Embarba, Melero, Touré y Vinicius. Eso sí, Solá se ha marchado cedido al Real Murcia, de Primera RFEF, para curtirse. Tras incorporar a jóvenes talentos, en agosto aterrizaron Baptistao, Pacheco y Embarba, completando Melero el grupo de fichajes con experiencia en Primera División.

Por la rampa de salida han desfilado hasta una decena de efectivos, sin contar casos como los de Maras, Rosic o Solá: Makaridze (SD Ponferradina), Monte (Chaves), Buñuel (Tenerife), Robles (cedido al Fuenlabrada), Carriço, Villar (Huesca), Maras (cedido al Alavés), Lazo (Espanyol), Rosic, Sadiq (Real Sociedad), Appiah (cedido al Tenerife) y Curro Sánchez. Así, Rubi se queda con un amplio plantel, teniendo el primer equipo 25 fichas. Entre las mismas no se encuentran Guedes, Svidersky y Rojas, inscritos en el filial, de Tercera RFEF. Tampoco de Martos y Nieto, quienes continúan recuperándose de sus lesiones y quienes saldrán en enero, salvo sorpresa, una vez estén ya listos.