Sonia Fuentes ficha en el Almería femenino para reforzar la línea ofensiva

Sonia Fuentes, natural de Carboneras y de 24 años de edad, es otro de los nuevos fichajes del Almería femenino y llega a la entidad rojiblanca para reforzar el ataque. La delantera tiene un objetivo muy claro, que no es otro que “llevar al equipo a lo más alto”. Su propósito, por lo tanto, para esta temporada es conseguir el ascenso. “Es el equipo referente de la provincia y es un privilegio poder llevar y defender esta camiseta”, ha manifestado.

Fuentes procede del Atlético de Benahadux y lleva toda su vida jugando al fútbol. “Desde pequeña salía a la calle a jugar con mis amigas, pero empecé a practicar este deporte más seriamente a los diecisiete años, cuando se creó un club femenino en Carboneras”. También ha practicado el balonmano, y lo sigue haciendo.

Para la atacante, el fútbol es un deporte ejemplar de valores. “Compromiso, trabajo, esfuerzo y unión”, mencionaba. La unión, sobretodo, opina que es un ingrediente muy importante para el buen rendimiento del grupo: “Considero que lo fundamental de ser equipo es serlo dentro y fuera del campo”. También ha opinado que para ser buena en su posición se tiene que ser muy ambiciosa: “Un buen delantero no sólo marca goles, debe aplicar mucho sacrificio, trabajo, y tener garra y muchas ganas”.

La atacante ha destacado sus tres temporadas en el equipo femenino de Benahadux y da las gracias a su actual compañera rojiblanca Cristina Redondo, que anteriormente fue su entrenadora en el primer año que militó en el equipo de Carboneras y también compañera en su anterior etapa en Benahadux. “Prácticamente ella me enseñó todo lo que sé, ha sido la persona que me ha integrado en el equipo de Benahadux, y he mejorado mucho jugando con ella dentro del campo”, explicaba Fuentes sobre Redondo. “De estos tres años me llevo momentos muy buenos… De un equipo que lo ha demostrado ser tanto dentro como fuera del campo. Me llevo a una gran familia”, añadía.

Sonia Fuentes también jugó, durante cuatro años, en el equipo de fútbol de la Universidad de Almería mientras estudiaba la carrera de Magisterio de Educación Primaria con especialidad en Educación Física. Actualmente se está preparando para las oposiciones. La goleadora ha descrito positivamente esa época: “Me llevo experiencias muy buenas como, por ejemplo, competir en el Campeonato de Andalucía de Universidades y en el Campeonato de Europ