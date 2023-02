El Sporting Almería quiere hacer historia

La historia le tiene preparado algo grande a este Sporting Almería. Los rojiblancos disputarán desde este viernes la Copa de España Juvenil, donde en cuartos les espera (10:00 horas) el Ibarreta Dental Viuda de Sainz-Gora en Pabellón Municipal de Albolote. Todo un sueño en una temporada que está siendo dorada para el equipo comandado por Antonio Suárez, quien señala que jamás podían imaginarlo con tan solo tres años de vida como club.

No hay quien les frene, siendo líderes en solitario de su grupo en la máxima categoría juvenil. El año de los ‘sportinguistas’ no cabe duda de que está siendo inmaculado, todo ello siendo unos recién llegados a esta División de Honor. Solo un futurólogo podía presagiar lo que estaba por venir cuando los chicos de Suárez iniciaron en verano la siempre exigente pretemporada. “Sinceramente esperaba estar compitiendo muy bien, pero no al nivel que estamos demostrando”, afirma el técnico del conjunto almeriense. Seguro que Antonio se habrá frotado los ojos en más de una ocasión para saber si todo esto era un sueño.

Es tal la gesta, que esta no ha pasado desapercibida para los amantes de este deporte y, mucho menos, para sus profesionales. Es el caso de Sergio Mullor, entrenador del Levante UD FS durante la primera mitad de este curso antes de ser destituido en diciembre, y que no ha dudado en apoyar a este Sporting Almería de cara a la histórica cita de esta semana. “La Copa de España es un escaparate, no solo nacional, sino también internacional, y por suerte tenemos a un equipo almeriense involucrado en esa competición en la categoría juvenil, lo que es un enorme privilegio”, manifestó Mullor en un vídeo que este diario le hizo llegar al técnico de los rojiblancos.

Por otra parte, estando frente a una cita tan reseñable tocaba pasar más horas delante de la pantalla analizando al rival, cuyo “sistema de juego es el 4-0, tienen dos jugadores en la selección vasca, y destacaría a dos de sus jugadores zurdos de calidad como son Aritz y Peio”, comenta el entrenador almeriense durante la lectura del conjunto bilbaíno.

Un torneo que los almerienses afrontan “con muchísima ilusión, vivir tan de cerca una competición donde están puestas todas las miradas de nuestro deportes es algo increíble”, ratifica el propio Suárez, cuyo equipo, a pesar de esta histórica cita no ha perdido de vista la liga. Así, es imposible que la palabra Copa no suene en el vestuario de este Sporting Almería.

"Evidentemente sí que hemos hablado de la Copa, sobre todo cuando fue el sorteo", admitía sobre ello el timonel de este histórico conjunto rojiblanco. Días después de conocer a su rival de cuartos, la palabra estaba ya prácticamente prohibida. "Hablamos que una vez pasado el sorteo, intentaríamos hablar lo menos posible de la Copa, ya que podría despistarnos de la competición liguera", manifiesta su técnico.

¿Y si este Sporting Almería logra levantar el próximo domingo esta Copa qué sería capaz de hacer su entrenador? “No tengo ninguno, así que posiblemente me haría un pequeño tatuaje representativo de esta Copa de España y la fecha de la misma”, afirma Suárez cuando se le pide una promesa ante este momento que meses atrás solo aparecía en los dulces sueños. Escrito queda.