Suárez: "Se me quedan los tacos clavados en el césped seco por el calor y noto un crujido"

Luis Suárez vivió, en poco más de una hora, lo bonito de marcar tres goles y lo horrible de salir lesionado y en ambulancia del estadio. El delantero colombiano, además de anotar el hat-trick, lo hizo en cinco minutos y veinticinco segundos, convirtiéndose así en el tercer jugador en la historia de LaLiga que más rápido lo hizo. Estaba siendo un día redondo, bonito y para recordar, sin embargo, todo se torció en el minuto 82 cuando el jugador rojiblanco, en una acción de muy mala suerte, se rompía el peroné, teniendo que abandonar el terreno de juego en ambulancia.

El delantero de la UD Almería atendía a los medios oficiales del club para hablar sobre la mezcla de emociones que vivió el pasado domingo y así contaba el momento de la lesión: "La jugada fue muy rápida, la tengo metida en la cabeza porque fue clara para meter gol, quiero chutar de primeras, no le doy al balón y continúo bien porque no me había pasado nada, como el balón quedó un poco alto quería darle de volea, pero con la intención de que no se me fuera para arriba, hago el apoyo de la pierna izquierda casi doblado y cuando apoyo al césped, al estar tan seco por el calor que hacía, se me quedan los tacos clavados y noto automáticamente el crujido. Cuando ya me tiro al suelo lo primero que hago es ver cómo tenía la tibia porque yo sabía que era tibia o peroné o los dos por el crujido tan grande que había tenido".

Además, el delantero tenía que haber abandonado el campo en la acción anterior, puesto que había pedido el cambio: "Sí, así es, las cosas de Dios, el destino… llámalo como quieras yo había pedido el cambio un par de minutos antes porque en la pausa de hidratación ya había avisado al cuerpo técnico que tenía los gemelos muy cargados, pero bueno lo que te decía antes cosas de Dios". Luis Suárez lo quiere ver de manera positiva y aseguraba que ahora toca "afrontarlo de la mejor manera posible y con ganas de volver pronto".

La mezcla de sentimientos que vivió el jugador rojiblanco en ese encuentro fue increíble, primero consiguiendo anotar su primer hat-Trick en su carrera deportiva y el tercero más rápido en la historia de LaLiga y después con la lesión de peroné. Él mismo lo reconocía: "Estaba siendo un día espectacular, lo primero al acabar el primer tiempo era una sensación de no creérselo para mí porque siempre he estado a punto de meter tres goles, pero ni en segunda, ni cuando estaba en segunda B lo había podido hacer, y hacerlo en Primera División era un nuevo logro para para mí, para mi carrera, para todos los años de trabajo y la verdad que era una sensación espectacular de alegría, pero al final el partido se dio como se dio y bueno, hay que seguir trabajando todos juntos, ahora me toca desde otras facetas apoyar a los compañeros y ojalá que el viernes sea la primera victoria".

Para concluir quiso mandar un mensaje al jugador número doce, la afición: “Le quiero pedir a la afición que tenemos que estar con los jugadores que están dentro del campo y los que no estemos dentro vamos a seguir en la misma dinámica de la afición, apoyando al equipo, apoyando a nuestros compañeros, a nuestros jugadores para que cada partido cogerlo como si fuese una final porque necesitamos la primera victoria que es lo que nos va a dar la máxima confianza".