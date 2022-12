El Tenerife rompe la cesión de Appiah, que irá al Málaga

Arvin Appiah aterrizó en 2019 como uno de los grandes fichajes del jeque, que llegó a desembolsar 8'8 millones de euros al Nottingham Forest, lo que le convirtió al inglés en el fichaje más caro de la historia de Segunda División. Sin embargo, desde entonces, el extremo no ha terminado de tener la continuidad deseada, volviendo en la ventana invernal que se abre con la entrada del nuevo año a cambiar de aires. Se marchará al Málaga después de que el Tenerife rompiese este viernes el préstamo que tenía por hasta final de la presente temporada, un secreto a voces.

"Arvin Appiah y el CD Tenerife han concluido la relación contractual que unía a ambas partes hasta el próximo día 30 de junio de 2023 [...] El CD Tenerife le desea suerte, deportiva y personalmente, a Arvin Appiah en su próximo destino, al tiempo que le agradece la profesionalidad mostrada durante su etapa como futbolista blanquiazul", expone el club canario.

El extremo diestro apenas ha participado en 395 minutos en liga, repartidos en once encuentros: tres como titular y ocho como suplente. Sin ver portería, ha dado una asistencia. En Copa, además, fue de la partida en los ocho encuentros que disputó el equipo de Ramis. El jugador propiedad del Almería no ha encajado en los planes del técnico tarraconense, al que no le han terminado de gustar las prestaciones ofensivas de Appiah, quien tampoco llegó a encajar con la afición tinerfeña. En su último encuentro, copero en Pontevedra, fue titular y llegó a quedarse en el vestuario en el descanso.

Ahora pone rumbo al Málaga, con quien ya ha llegado a un acuerdo, restando sólo la firma. De hecho, si no hay ningún problema con el papeleo, podría enfrentarse la próxima semana al Tenerife. La de tierras malagueñas será la tercera cesión de Appiah. La primera fue en el Lugo durante la segunda mitad del curso 20-21, sin terminar tampoco de explotar. Apenas jugó en trece partidos, sólo siete como titular. Ahora el Almería y el futbolista inglés espera que el último despegue en La Rosaleda. Con 21 años, tiene contrato en el Mediterráneo hasta junio de 2024.