Quedan siete partidos por delante de la Fase de Permanencia para un Club Deportivo El Ejido que empezó con mal pie el domingo la complicada lucha por su supervivencia en la categoría, tras caer por un marcador de 1-0 en casa de un Marbella que se quedó con el botín gracias a un polémico gol en la recta final, en el que los celestes reprochan un fuera de juego claro. “Partido muy igualado, muy competido. Ellos tuvieron más control en la primera parte, pero nosotros en la segunda. Y cuando mejor lo teníamos, hemos encajado el gol en un error. Creo que hicimos ochenta y pico minutos muy buenos y es una pena”, comentaba Fran Alcoy ante los medios tras el duelo en el Antonio Lorenzo Cuevas.

"Nos cuesta materializar lo que generamos, lo más justo hubiese sido un empate en Marbella"

El técnico valenciano, con respecto a la falta de pegada de su equipo en tierras malagueñas, dejaba claro que “tienes que materializar lo que generas y no encajar, no nos sirve de nada hacer las cosas bien y no obtener puntos”. Pese a ello, cree que “competimos bien, fuimos a ganar y estoy decepcionado con el marcador. Fue demasiado premio para el Marbella creo. Necesitamos muchas cosas para ganar un partido y muy poco para perderlo”. Y es que el cuadro marbellí, quitando dos ocasiones claras a balón parado que atajó Wilfred con dos intervenciones clave, no hizo demasiado para meterse tres importantes puntos en su bolsillo ante los ejidenses.

Al plantel del Poniente almeriense no le queda otra que ponerse las pilas, reactivar su moral y preparar la siguiente final que tendrá esta semana, nada más y nada menos que ante el histórico Decano del fútbol español. “El domingo hay que ganarle al Recreativo de Huelva. Nos jugamos la vida. Esto es largo y hay que seguir, no podemos reprochar nada al equipo, lo más justo hubiese sido un empate, pero nos cuesta mucho materializar lo que generamos”, afirmaba Alcoy, que ya prepara a conciencia junto a sus jugadores el encuentro ante los onubenses, un choque que no se pueden permitir perder si no quieren ver alejarse sus opciones de evitar un descenso que sería desastroso para la entidad que preside Alejandro Bouza.