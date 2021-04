Comenzó con mal pie la Fase de Permanencia un Club Deportivo El Ejido que estuvo cerca de puntuar en el Antonio Lorenzo Cuevas, escenario donde se mostró muy ordenado aunque sin mordiente frente a un Marbella Fútbol Club que se quedó con todo el botín gracias al gol de Juanmi Callejón a falta de seis minutos para el final. La permanencia se pone un poco más complicada para los de Fran Alcoy.

En cuarta posición comenzaban los ejidenses esta nueva fase liguera, con la mente puesta en sumar tres importantes puntos que le permitieran poner tierra de por medio en la tabla con un cuadro marbellí que arrancaba este tramo decisivo de lucha por la salvación con un punto menos (18) que los almerienses. Ninguno de los contendientes tenía margen de error en esta primera de las ocho finales que ambos tendrán que disputar en busca de estar presentes la próxima temporada en la Segunda División RFEF.

Fran Alcoy volvía a apostar por una defensa de cinco, en busca de tener más orden sobre el terreno de juego. Los locales imprimieron mucha intensidad desde el pitido inicial, con ganas de llevar la iniciativa en su feudo y elevando el ritmo del duelo con el paso de los minutos. El CD El Ejido no perdía su estabilidad, dejó elaborar a los malagueños y aguantó muy bien sus acometidas, aunque en el 13', en el primer error defensivo celeste, Juanmi Callejón marcaba un gol que fue anulado por fuera de juego. Fue el primer aviso serio para los foráneos, que empezaron a enseñar los dientes en ataque pasado el primer cuarto de hora del partido, aunque les estaba costando mucho tener el balón y deshacerse de la presión marbellí.

Los ejidenses recibirán la próxima jornada al Recreativo de Huelva en Santo Domingo

Etxaniz trató de sorprender a Herrero con un disparo lejano en el 33', pero no le pegó bien y se marchó fuera. Dos minutos más tarde el Marbella tendría su primer tiro claro entre los tres palos, quitando el tanto que no subió al marcador en el 13'. Esteban Granero ejecutó una falta ante cuyo lanzamiento tuvo que estar muy atento Wilfred para despejar. El guardameta, ex del cuadro marbellí, salvó a los suyos de encajar el 1-0 en el 41', en otra jugada a balón parado. Callejón tiró una falta muy peligrosa que sacó el veterano cancerbero con una mano salvadora cuando el balón iba directo a la escuadra. Fue la última acción destacable de una primera mitad que acabó sin goles debido al orden defensivo de los dos contendientes, con todo por decidir en el segundo período.

Salió con una marcha más el CD El Ejido en la segunda parte, llevando el mando del juego por primera vez en todo el partido. Los locales bajaron su intensidad, quizás por el desgaste del primer período, y perdieron su chispa, pero no estaban sufriendo prácticamente ante un cuadro del Poniente que estaba siendo muy discreto en ataque y que casi paga caro se segundo despiste defensivo del choque en el 61'. Se equivoca Checa en el despeje y caza la pelota Óscar García, que le pega a puerta pero se topa con otra mano clave de Wilfred, hasta el momento el mejor del equipo de Alcoy.

Ganó contundencia en la línea ofensiva el CD El Ejido con la entrada de Sergio Pérez, pero no encontraba una buena finalización. El tiempo pasaba y el partido cada vez parecía más condenado al reparto de puntos entre dos equipos muy ordenados pero sin puntería arriba. Eso es lo que parecía, pero cuando más igualada estaba la cosa, a pocos minutos del final, el Marbella inauguraba el marcador. Corría el 84' cuando Callejón aprovechó un pase filtrado de Tresaco al área para batir a Wilfred, que esta vez no pudo hacer nada para evitar un 1-0 que fue un auténtico jarro de agua fría para los celestes.