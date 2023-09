El Toyo y Retamar ya tienen equipo al que animar

Almería tiene un nuevo club de fútbol. El CF Retamar - El Toyo arranca y lo hace con una gran masa social detrás: hasta 200 niños y jóvenes forman parte del nuevo club que comenzará su aventura este fin de semana compitiendo en alevín, benjamín y prebenjamín, sacando también un equipo exclusivamente femenino en la categoría alevín. La instalación en la que trabajará es el Municipal de El Toyo.

"La idea de apostar por la creación de un club en Retamar-El Toyo tiene su punto de inicio en tres familias cuyos hijos aman el fútbol de la cabeza a los pies. El camino no ha sido fácil, pero al final lo hemos conseguido. Un club para los niños y las niñas de nuestro barrio. Queremos que el nombre de nuestro barrio se escuche por todos los campos de la provincia de Almería, de ahí su denominación", explica el secretario de la nueva entidad, Manolo García Garrido.

El objetivo es mezclar la parte puramente deportiva con los valores intrínsecos que van en ella. "Apostamos por el desarrollo de valores tales como el trabajo en equipo, la ayuda entre iguales, la colaboración... Tampoco olvidamos el componente competitivo ya que los niños deben aprender a ganar y a perder porque de los errores se aprende. De ahí que la base de nuestro proyecto tiene una parte constructiva, ya que queremos formar personas con valores a través de la práctica del deporte", expone García.

Como de bien nacido es ser agradecido, García destaca los diversos apoyos: "En primer lugar, damos las gracias a Sandra Herrada Acacio, sin su ayuda no hubiésemos conocido a la figura del anterior concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Juanjo Segura. Con él empezó todo. En segundo lugar, al Patronato Municipal de Deportes, con todo su estupendo equipo. Sin su ayuda y comprensión esto no hubiera tenido continuidad. En tercer lugar, a nuestros patrocinadores ya que sin su apoyo y compromiso, el proyecto no hubiera tenido forma. Y, por último y no menos relevante, a todos los jugadores", comenta al respecto.

El Rematar - El Toyo no es el único club que ha surgido este verano, con otras caras nuevas en la provincia de Almería, destacando los nombres del Almerimar, Venta el Viso 2023, Altaduna Saladares, Fútbol Almerimar o Almería Futsal, sacando todos ellos equipos en categoría alevín. Ésta ha roto todos los registros en el nuevo curso al haberse formado hasta 144 equipos alevines de fútbol 7 en toda la provincia, dividiéndose en 133 masculinos o mixtos y once exclusivamente femeninos.