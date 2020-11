El Club Deportivo El Ejido sufrió su primera derrota de la temporada tras caer en casa de un UCAM Murcia ante el que tuvo el duelo muy de cara, pudo llevarse los tres puntos del feudo de uno de los gallitos de la categoría, pero acabó marchándose de vacío por una remontada local que se confirmó a falta de un minuto para el final desde el punto de penalti.

Sobre el césped del Besoccer La Condomina se citaban el único cuadro imbatido del Grupo IV B de Segunda B, el local, y el más goleador de toda la categoría de bronce, el visitante, compartiendo ambos siete puntos en su casillero. Sin duda, era el choque más atractivo de la jornada y no defraudó. Desde el inicio los universitarios trataron de hacerse con el mando, pero se toparon con un CD El Ejido muy bien asentado que en el 2' protagonizó su primer acercamiento al área de su rival tras un robo de balón en el centro del campo, que acabó en un contragolpe con Leo Ramírez y Etxaniz como protagonistas. El delantero vasco, que era duda por unas molestias, finalmente entró en el once, al igual que Arranz y Javi Rosa, que también estuvieron entre algodones a lo largo de la semana.

Los ejidenses pidieron penalti en un derribo a Olavide en el 31' y los locales tras una caía de Javi Moreno en el 35'

El conjunto celeste ejercía una gran presión sobre un oponente que disparó entre los tres palos en el 12', en un tiro de Rafa de Vicente que tuvo que mandar a córner Arco. Dos minutos antes Juanje había probado suerte con un golpeo lejano, pero no tuvo la efectividad que mostró en el 20' su compañero Leo Ramírez. El centrocampista de Las Palmas de Gran Canaria, que estaba muy participativo en ataque, dejó a todos con la boca abierta con un potente zurdazo, tras hacerse con un rechace fuera del área, que clavó en la escuadra de la meta defendida por Biel Ribas, que nada pudo hacer para evitar el 0-1 de un conjunto del Poniente que se encontraba cómodo ante un cuadro murciano que estaba teniendo la posesión pero que no estaba haciendo daño arriba.

Parón en 2ª B La competición en Segunda B se paraliza el fin de semana que viene en los grupos pares, por lo que el CD El Ejido no volverá a jugar hasta el próximo día 22 de noviembre, cuando le toque recibir en Santo Domingo al Recreativo Granada.

Ramírez, que se estrenaba como goleador celeste, quitó la etiqueta de imbatido al equipo que dirige el almeriense José María Salmerón, un más que claro aspirante a luchar por el ascenso a Segunda que estaba cayendo ante los del Poniente, que en el 31' pidieron un penalti sobre Olavide. Lo era y por ello el colegiado no pitó nada cuatro minutos más tarde cuando Javi Moreno, ex de la UD Almería, cayó en el área ejidense. Finalmente el marcador no se movería más en una primera parte igualada en cuanto a juego pero con la ventaja mínima para un CD El Ejido que estaba haciendo por el momento su mejor encuentro del curso en lo que a labores defensivas se refiere, sin dejar hueco alguno a los locales.

Los de Tito García Sanjuán salieron enchufados tras la reanudación, con valentía, buscando un segundo gol que les diese algo más de tranquilidad en La Condomina. Salmerón empezó a mover su banquillo, dando entrada a Adán y a Xemi, necesitado su equipo de un revulsivo en ataque frente a un cuadro ejidense que a la contra podía hacer muchísimo daño. Liderado por Santi Jara y gracias a la frescura de los recién salidos al campo, el UCAM Murcia ganó en mordiente y cerca estuvo de hacer el empate en un disparo de Pablo Espina que dio en el palo en el 70'.

Los locales se estaban viniendo arriba y aprovecharon un balón en el área, ante una relajada defensa celeste, para igualar la contienda en el 77'. El gol fue obra de Alberto, que llevaba menos de un minuto sobre el terreno de juego. Quedaba una recta final emocionante, en la que al CD El Ejido, en el que volvió Dani Cara tras varias semanas de baja por COVID-19, le esperaba mucho sufrimiento para mantener un botín de un punto. No pudo hacerlo. Un penalti de Arranz sobre Moreno provocó el 2-1, obra de Aketxe, en el 89' de una contienda que se les escapó a los de García Sanjuán.