Centelles: "Jugar en Mestalla me hace mucha ilusión"

Con los canutazos de pretemporada en la zona mixta del Mediterráneo ya demasiado lejanos, Álex Centelles ha sido el protagonista este martes en los audios que el Almería manda a los medios de comunicación, después de que Fernando rompiese el hielo ayer. El lateral valenciano, que cumplía contrato en junio, amplió su vínculo contractual con la entidad almeriense hasta 2026. Ahora quiere hacerse con el lateral izquierdo en una vuelta a Primera en la que aboga por la continuidad de la base del pasado ejercicio.

- ¿Cuáles son las sensaciones de estos primeros días?

Duras, pero es lo que toca. Sabemos que venimos a eso. Tenemos muchas ganas de afrontar este nuevo reto.

- Tras conseguir el ascenso, prolongó su vínculo con el club hasta 2026.

Me ofrecieron ampliar mi contrato y lo tenía muy claro. Es un gran club, encima hemos conseguido el ascenso y la ciudad me ha acogido muy bien. Estoy muy contento. Será un sueño jugar en Primera División.

- ¿Qué espera del nuevo curso?

Nos ha costado mucho ascender. Lo hemos intentado, siendo gallitos de Segunda y consiguiéndolo finalmente. La Primera la afrontamos con mucha ilusión y ganar de seguir estando en la categoría. Es otro nivel. Segunda también es muy complicada, por eso nos ha costado mucho ascender. Tenemos que exigirnos y subir el nivel.

- Empezar ante el Real Madrid exigir estar al 100% el primer partido.

Decimos que es partido a partido y ese es el primero. Queremos llegar al máximo ese día. De ahí que estemos entrenando dándolo todo para llegar al 100%.

- ¿Intuye algún tipo de cambio en el modelo de juego de Rubi?

El míster nos ha dicho que el 80% es el trabajo del año pasado. Al final hay que subir la exigencia que da la nueva categoría. Simplemente eso porque llevamos una base muy buena y vamos a hacer una gran temporada. El grupo humano es casi el mismo. Somos un gran vestuario y es un punto a favor para intentar conseguir los objetivos en la liga.

- ¿Qué campo de Primera le motiva más?

He jugado en el Valencia durante trece temporadas, he estado en Mestalla de recogepelotas y es un partido que me hace mucha ilusión. Pero al final todos los partidos son bonitos y hay que disfrutarlos al máximo. Aunque ese tiene algo especial.

- ¿Costó asimilar el ascenso de categoría tras subir en el descuento?

Sí, no te lo crees, es como vivir un sueño. Por desgracia no lo terminas de valorar. Pasó, es la realidad y ahora toca disfrutar de la nueva categoría, la mejor del mundo.

- ¿Qué le parecen los fichajes?

Los jóvenes aportan sangre muy fresca. Los hemos integrado enseguida al grupo. Son grandes personas y, sobre todo, grandes jugadores.

- Con Milovanovic el equipo gana a balón parado.

Es un jugador muy alto y muy grande. Con los pies también va bien. Es un gran fichaje.

- ¿Qué es lo que peor se lleva en pretemporada?

Las dobles sesiones. Durante el año estamos acostumbrados a venir por la mañana y descansar por la tarde. Ahora es entrenar por la mañana, comer y enseguida entrenar a la tarde. Es lo que cuesta más, pero ya estamos acostumbrados y afrontamos la pretemporada con muchas ganas e ilusión.

- Una de las novedades es almorzar en el estadio.

Tenemos un grupo humano muy bueno, pero el club ha subido el nivel. Ahora comemos juntos, lo que mejora el rendimiento.