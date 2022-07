Svidersky: "Será un sueño jugar contra el Real Madrid"

Martin Svidersky, centrocampista del Almería desde la pasada semana, se ha explayado en el medio eslovaco SportSKonline cuando es difícil que los miembros de la plantilla rojiblanca atiendan a los medios locales o nacionales. El eslovaco da prueba en la entrevista de su don de palabra y madurez a pesar de que tiene sólo 19 años. "Soy fan del Real Madrid desde que era niño. Sería un sueño hecho realidad jugar contra ellos ahora o en la segunda vuelta. El trío de Modric, Kroos y Casemiro es increíble. Como centrocampista, los admiro y aprendo de ellos", apunta el mediocentro rojiblanco, que pretende ser el eslovaco más joven en debutar en la liga española.

Svidersky explica que la intención del Manchester United era que hiciese la pretemporada a las órdenes de Erik ten Hag para después marcharse cedido, decidiéndose finalmente por el Almería al realizarle un mejor contrato y ofrecerle un mejor proyecto deportivo. "Allí pasé los mejores años de mi vida. Sin embargo, me veía con fuerza de empezar en el fútbol profesional. La intención del Manchester United era que hiciese pretemporada con el primer equipo, pero luego me bajarían al 'B' de nuevo o me iría cedido a otro club. Si me hubiera quedado en Mánchester, hubiera ganado seguidores en redes sociales, pero no jugaría. Escogí al Almería porque mi desarrollo será más rápido y tendré más opciones", cuenta el joven centrocampista.

"Veo una gran oportunidad para crecer como jugador y como persona. Rechacé la oferta de renovación del United ya que, en ese momento, ya tenía sobre la mesa la opción de Almería, con un mejor contrato", prosigue un Svidersky que en Mánchester se ejercitó junto a Cristiano. "Ronaldo es mi jugador favorito desde hace años. Tuve la suerte de entrenar con él. Su carisma me dejó sin palabras. Debería de ser un ejemplo para todos de profesionalidad y voluntad", afirma.

El eslovaco se pone como ejemplo uno de los futbolistas más grandes de la historia de su país. "Mi idea es hacer como Škrtel: jugar en la élite y después volver a Eslovaquia. El Slovan me llamó, pero creo que tengo edad para jugar en una liga mayor", relata tras aceptar el largo vínculo contractual con la UDA. "No había otra opción que no fuera venir aquí. Propusieron una muy buena oferta, con cinco años de contrato y, cuando sus representantes me dijeron cuáles eran sus planes para mí, no dudé. Me quieren para un perIodo largo y la media de edad es de 24 años en el club".

Tras su primer semana en el Mediterráneo considera que es el lugar perfecto para usarlo como trampolín. "El club trabaja conceptualmente con muchachos jóvenes y cuando adquieren experiencia los traslada a mejores clubes", asegura, reconociendo que a principios de junio estuvo realizándose un reconocimiento médico con la UDA, lo que le privó de ir con la selección eslovaca. "Hasta ahora, me gusta mucho Almería. El club y la ciudad son muy amigables y agradables. Y el clima... Ni siquiera puedes comparar el sol con la lluviosa Inglaterra. Hasta ahora sólo tengo impresiones positivas", prosigue.

Ya en Almería, Ramazani y Puigmal han hecho de cicerones con Svidersky. "Ambos me ayudan con la traducción, los jugadores extranjeros que saben inglés son igual de útiles. Estoy aprendiendo español y para mi sorpresa entiendo la mitad de las palabras. Di algunas clases de español durante el verano. Me las arreglé para aprender lo básico", finaliza finaliza el ya exfutbolista del Manchster United, que se ha comprometido con el Almería hasta 2027. Ahora le tocará ganarse un hueco en la poblada medular de Rubi, sin descartarse su salida en forma de cesión.