URA va muy en serio y lo demuestra ante Extremadura (17-25)

Se entrena el físico, se prepara la táctica, se incide en la técnica individual y de la suma de todo sale el producto final, pero en el mismo pesa muchísimo algo clave como la fortaleza mental. Salir mandando sin paliativos, ser el dueño de lo que sucede en todo momento, someter al rival en su propio campo, no sirve de nada cuando no se es capaz de abrir el marcador. Rozar el ensayo durante 15 minutos, con un desgaste tremendo, para luego ‘regalar’ un ensayo en una touche propia fruto de tu superioridad, puede pasar factura. Afortunadamente el estado anímico de los cruzados es excepcional, y se dio la vuelta al marcador a base de patadas a palos y de un ensayo con ‘magia’ antes del descanso.

Unión Rugby Almería enlazó dos triunfos y se alzó con el quinto en lo que va de curso, para encaramarse a la octava plaza del duro Grupo C de División de Honor B en el siempre complicado El Cuartillo, pero además fue capaz de no permitir el bonus defensivo de Extremadura CAR Cáceres. En la permanencia más cara de toda la historia reciente de URA en la segunda máxima categoría nacional, si se consigue, los de Nacho Pastor hicieron otra vez un gran trabajo defensivo, repitieron la muestra de su poderío en melé y el resultado, visto lo visto, se antojó corto, pese a tener delante a un adversario de alto nivel que no está pisando el ‘terreno’ al que está acostumbrado en los últimos tiempos.

De hecho, pese al 7-0 en contra llegado el primer cuarto de hora, no se perdió el control de la situación en ningún momento, y el conjunto almeriense enseñó una solidez basada en la confianza en la propuesta de juego. Se entró con todo yendo arriba y presionando, buscando el mando en el tanteo, pero sin embargo se perdió una touche tras patada defensiva a la desesperada y se produjo una ruptura por el centro que acabó, en una segunda fase, en ensayo en contra. El ‘regalo’ no pesó en demasía porque tras estar en 22 contraria y encajar un try se puntuó casi de seguido con un tiro a palos transformado por Graciarena. El medio melé argentino repuso a los suyos del golpe anímico.

La defensa hizo el resto en el siguiente cuarto de hora, en el que Extremadura se vio ‘crecido’. El juego de contacto estaba siendo muy duro y URA no se vino abajo ni se arrugó lo más mínimo. De hecho, la recta final antes del descanso los cruzados impusieron su superioridad manifiesta en melé y se mandó en el juego para dar la vuelta al marcador con dos tiros a palos en sendos golpes en los que Graciarena volvió a lucirse. Las jugadas a mano fueron de gran calidad y el fruto a ello llegó algo más lejos con un pase por la espalda de mismo ‘9’ de URA para que Lucas Melián depositara el oval en la zona de marca para meter ‘tierra de por medio’ y mandar también de modo más claro en el tanteo.

A la vuelta del descanso, y con el 7-14 insuficiente para las aspiraciones de un cuadro cacereño necesitado y poco acostumbrado a la presión de abajo, llegó lo esperado, la presión local buscando que la manifiesta superioridad de Unión Rugby Almería en la primera parte se viniese a menos. Lo máximo que logró en su intentona fue un golpe de castigo transformada que subió el 10-14, pero no se hizo esperar la respuesta de URA con un ensayo extraordinario y pletórico de Manu Hernández, con potencia y destreza técnica, para hacer justicia a todo lo que este jugador aporta al equipo. Se marchó, pateó a seguir y firmó un gran try que de nuevo metía una distancia tranquilizadora.

El señor Pedro José Pérez entendió como hasta ahora no se había visto en la liga que el rival de los unionistas quería rehuir de la capacidad en melé de los de Nacho Pastor, y por delantera, con agresividad de la segunda y la tercera líneas de Unión Rugby Almería, pero asentados en la solidez de la primera, y sin olvidar la gran labor de los tres cuartos, se cuajó un triunfo que contó con un golpe más transformado. De poco importó que un error por el centro diera con el gran Germán García, enseña extremeña, anotando bajo palos, porque Juan Graciarena introdujo en la H otro golpe y puso el que sería marcador final del encuentro, el 17-25, más de un ensayo transformado de distancia.

Con todo, hubo que actuar con firmeza atrás en una última escapada de los de CAR Cáceres, sacando al jugador del campo en la última jugada, que si bien no habría servido para quitar la victoria a URA sí que habría dado un punto a Extremadura. Llegó tras toda una exhibición a mano de URA de los unionistas, eso sí, pero que no se pudo transformar en otro ensayo más. Se tiene negado el bonus ofensivo, pero se camina con paso firme debido a la gran disciplina y la entrega de una plantilla que esta vez viajó mermada, con 21 efectivos, dos menos de la convocatoria normal. Con 26 puntos en el casillero y habiendo dado caza a Ingenieros Industriales Las Rozas, la anterior ‘víctima de URA’, se aguarda con ganas la vuelta a casa frente a Sanitas Alcobendas B, el farolillo rojo de la clasificación actualmente, en lo que podría ser una puntilla para eso, eludir el último puesto, y pensar seriamente en hacer lo propio con la temible promoción de descenso.