URA quiere dejar casi atada la permanencia en Marbella.

El calendario ‘juega a favor’ de Unión Rugby Almería una vez desarrollada casi toda la temporada. Eso es algo que no se puede saber al principio del curso y que de hecho se gana con el paso de las jornadas. No es que vaya a ser nada fácil medirse a Marbella, pero desde hace bastantes semanas se depende de si mismo para la permanencia y así seguirá siendo hasta el final. Si se vence en el Bahía’s Park, lo ‘normal’ sería decir adiós al descenso matemático y hay muchas posibilidades que también a la promoción. Si se pierde ante el cuadro costasoleño, quedará una ‘última bala’ en la recámara para, cuando menos, no caer directamente al pozo de la división regional.

Esas cuentas se hacen mirándose en el espejo, pero si se mira a los demás, los partidos de los rivales directos, en condiciones normales, deberían ayudar mucho. La experiencia ha venido diciendo en las tres temporadas anteriores lo que se sabe a la hora de viajar a la provincia de Málaga, que los derbis entre andaluces no tienen nada que ver con los derbis entre madrileños. Además, a los filiales que andan metidos en la lucha por la permanencia se les está dando un notable ‘empujón’, nunca mejor dicho, con el refuerzo de un buen número de jugadores de los respectivos primeros equipos, incluso internacionales.

El reglamento lo permite y así hay que ‘sufrirlo’, pero el trabajo está también ahí y el de Unión Rugby Almería ha sido muy bueno durante toda la campaña. Así, la recomendación principal es fijarse en el propio juego, aferrarse a todos esos argumentos que llevaron al equipo hasta incluso la séptima plaza en alguna de las jornadas pasadas y que mantiene, a falta de dos jornadas, a cuatro tres por detrás en la tabla clasificatoria. Por lo tanto, si URA vence nada puede verse afectado por los refuerzos o por los resultados de los citados derbis que se dan concentrados en el centro de la península, a pocos kilómetros de unos campos a otros. Esa es la consigna y así se acude al segundo ‘más cercano’ propio, a 262 kilómetros, tras Jaén, que está a 225, que tampoco es poco.

El club de España que más distancia recorre a lo largo de una temporada y que más gente mete en la grada de su campo tiene la sartén por el mango para que la quinta temporada sea realidad. Mientras tanto, Liceo Francés, segundo con 81 puntos, y CRC, tercero con 80, visitan a Cisneros Z y a Olímpico de Pozuelo respectivamente. El pulso entre ambos no invita a la relajación en sus partidos, si bien en el segundo caso lo de ‘visita’ es casi un eufemismo porque los dos equipos comparten campo, el bonito Valle de las Cañas. Canoe tiene en sus manos el duro trance de descender a algo más que a un vecino, sino a lo que se podría considerar un ‘compañero de piso’.

Incluso dándose la sorpresa con victoria ‘local’ y por otro lado una derrota de los cruzados en Marbella, habría una final contra Olímpico en el Juan Rojas en la última jornada, de esas que ya se han vivido en otras ocasiones. La tercera vía, la de Sanitas Alcobendas B, también con refuerzos de renombre ante Jaén por ejemplo, visita a Industriales, que absolutamente nada tiene en juego a día de hoy. Por delante, Extremadura, fuerte en casa, recibe a Arquitectura, que a lo sumo podría salir cuarto de la jornada si Ciencias doblega a los jienenses en Las Lagunillas y supera los cien puntos en otro ‘típico’ derbi andaluz en el que no se regala absolutamente nada al rival.

Dos finales, “pero así desde antes de Navidad, cuando teníamos que darle la vuelta a los resultados que estábamos teniendo y estábamos últimos, que no es la situación actual, en la que estamos cuartos por atrás y con los resultados que se han producido está la liga muy emocionante, sufriendo los que estamos metidos pero para la afición y para los amantes del rugby, un grupo que tenga a cuatro equipos en cuatro puntos, todos con bastante puntuación además, es un plus de intensidad y emoción”. Así lo narra Nacho Pastor, entrenador de un URA motivado al máximo, antes de afrontar la ‘vida o muerte’ que aguarda. El mensaje se cierra con un “dependemos de nosotros mismos”, aderezado con que “al menos uno de los dos partidos tenemos que sacarlo con bonus”.

El valenciano reconoce que “la jornada de descanso ha venido muy bien a la mayoría de los jugadores, tal solo uno con molestias y los demás al cien por cien, sin sancionados tampoco, y eso hace que en principio se tenga toda esa ‘artillería’ preparada y con confianza de que en la fina que se va a jugar en el campo de Marbella se depende de uno mismo para sacarla”. Por su parte, el Trocadero Marbella “no se juega nada, tiene su clasificación asegurada gracias a los buenos resultados sobre todo al principio de la temporada donde ellos se aseguraron los puntos que ahora son vitales y que les permiten tranquilidad”. A eso añade Pastor que “es cierto que su juego no ha sido en esta vuelta todo lo estable que les hubiera gustado, lo que hace que URA vaya con muchas ganas y a pesar de la diferencia en la clasificación tenemos opciones, sacando, eso sí, nuestro juego ofensivo y con intensidad defensiva”.

Jugar en el Bahía’s Park supone que “juegan en casa y que es el último ante su afición, por lo que a pesar de no jugarse nada querrán demostrar esa solidez que les caracteriza y demostrar ante un rival andaluz que su situación no es fruto de la casualidad”. Se convoca a “la mejor versión de URA” y uno de los aspectos a favor es que la afición viaja a animar al equipo: “Eso es algo que apreciamos mucho y estamos en una situación inmejorable, yendo con toda la ilusión de ofrecer un gran partido, un buen espectáculo, y llegar en la mejor de las situaciones al último partido ante Olímpico, para regalar a la afición una cita tranquila y no una no apta para cardíacos”.