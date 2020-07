De la mano de Alberto González lo logró para finalizar una histórica campaña 2015-2016 y en esta atípica temporada 2019-2020 el Club Deportivo El Ejido 2012 podría lograr dar el salto de nuevo a la categoría de bronce del fútbol español, siendo esta vez bajo la dirección de David Cabello. Era el objetivo claro que se marcó la entidad el pasado verano tras un curso para olvidar: tratar de volver a una Segunda División B en la que los celestes estuvieron durante tres campeonatos consecutivos. Dicha meta la tiene a solo 90 minutos.

Después de imponerse por 3-2 al Motril la pasada semana, los ejidenses vuelven a pisar el césped del Marbella Football Center para verse las caras en la gran final del play off exprés con el Real Jaén, oponente que llega de vencer al Linares (0-1). Ambos se han citado este sábado a las 20:00 horas en un partido que se presume muy igualado y en el que habrá numerosos reencuentros, ya que cabe destacar que en el plantel ejidense militan los jugadores excelestes Adolfo, Ocaña, Gabri Cortés y Javilillo, autor éste último del tanto de la victoria ante los linarenses.

El plantel jiennense cuenta con varios ex del CD El Ejido: Ocaña, Adolfo, Javilillo y Gabri

Los de Cabello, conscientes de que delante tendrán a un durísimo rival que ha dejado en el camino al líder intratable del Grupo IX, saben que parten con la ventaja de que un empate les sería suficiente para dar el salto a la categoría de bronce, pero no están dispuestos a especular con el resultado. Al igual que hicieron frente a los motrileños, los del Poniente almeriense quieren salir a por todas y mostrar la efectividad que les hizo brillar en la primera parte de la semifinal. Eso sí, sin cometer de nuevo el error de bajar los brazos en la segunda. No cabe duda de que no será un envite fácil para el CD El Ejido, que estará cara a cara con otra escuadra muy motivada a la que se impuso en Santo Domingo por 2-1 en la primera vuelta del campeonato liguero.