–¿Podría sufrir su equipo en la final el bajón que dio en la segunda parte ante el Motril?–Al final se han visto en infinidad de partidos. Antes de comenzar el encuentro hablamos de esa posibilidad. Sabíamos que el partido hasta que no pitara el árbitro el final iba a ser disputado y difícil incluso con un 3-0 a nuestro favor. No podemos relajarnos. En este caso en la primera parte pudimos tener una ventaja amplia, nos valía además el empate, pero no cabe duda de que comenzar así la segunda nos hizo dudar y dimos un paso atrás. No hay que olvidar que el Motril estaba aquí con solo un punto menos que el CD El Ejido.

El CD El Ejido Futsal inicia su camino hacia 2ª ante el Melistar Llega el momento de la verdad para los jugadores de Óscar García Poveda, que este miércoles a partir de las 21:00 horas y sobre su pista del Pabellón Municipal de Deportes se enfrentan a un difícil rival como es el Melistar FS. Difícil enemigo que terminó la competición regular en marzo tras la crisis de la COVID-19 en la tercera posición con 45 puntos, 21 menos que el líder intratable de esta liga como demostró con creces el conjunto del Club Deportivo El Ejido Futsal. Recordar que el partido sobre la cancha ejidense será, como marcan las normas sanitarias, a puerta cerrada en el pabellón de la localidad del Poniente, pero los aficionados lo pueden ver por la retransmisión que va a realizar la Televisión Autonómica de Melilla (www.inmusa.es) y escuchar por la Radio Web Celeste (www.clubdeportivoelejido.com) y Radio Poniente.

–El CD El Ejido salió a por todas...–En muchas otras ocasiones se nos ha achacado que no éramos muy verticales, que circulábamos en exceso, pero este domingo nuestro oponente fue valiente, dejó muchísimos espacios a la espalda y lo supimos ver y a la vez tener esa pegada que en otras ocasiones no hemos tenido.

–Ganó la partida a José Manuel García en el primer tiempo. ¿Era el Motril que esperaba?–Al final nosotros hemos visto creo que 21 partidos del Motril. Ellos habrán visto los mismos y ambos nos conocemos a la perfección. Sabíamos que ellos podían acosarnos, lanzarse valientes, sacaron un equipo muy poderoso, pero leímos bien el partido y aprovechamos sus espacios y estar acertados.

–¿Se ve el año que viene en 2ªB?–Nuestra intención es esa. Aunque la gente pueda desconocer un poco todo lo que ha acontecido desde que firmé el 26 de mayo por este club, hemos pasado por muchos momentos, incluso hasta por casi desaparecer porque no teníamos dinero para pagar a la anterior plantilla porque Mevy se marchó. Pero hemos hecho una plantilla competitiva y vamos a intentar aprovechar esta oportunidad.