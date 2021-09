‘La Vuelta al Vóley’, una mochila verde cargada de ilusión para el curso 21/22

La ilusión de preparar la mochila para el primer día de cole, las ganas de volver a ver a los amigos, el reto de aprender, la aventura de crecer, de recuperar todo eso que es cotidiano, y que se empieza a parecer a lo que se vivía y cómo se vivía antes de la pandemia. Ese es el hilo argumental de la nueva Campaña de Abonos para la temporada 2021/2022 de Unicaja Costa de Almería. En el fondo, la normalidad, esa que, a medida que pasa el tiempo, se va consiguiendo, y que el club ahorrador va a intentar que incluya el hábito de asistir al voleibol como actividad de ocio que las familias almerienses realicen cada vez que los verdes jueguen en casa. La limitación por ahora, eso sí, se sitúa en los 400 espectadores posibles en el Moisés Ruiz.

La primera medida adoptada por la entidad blanquiverdes es renovar gratis a todos los abonados que la pasada temporada no eligieron la devolución de su dinero, una vez que se produjo de nuevo el retroceso a jugar los partidos a puerta cerrada. De todos los que gestionaron su carné, un centenar de ellos prefirió mantenerlo, con la esperanza de que de nuevo los datos mejorasen y hubiera ocasión de poder entrar al pabellón a disfrutar con el equipo. Todas esas personas tienen automáticamente, sin necesidad de hacer nada, su abono de la nueva temporada 2021/2022, sin pagar ni un céntimo más, en compensación por todos los encuentros a los que no pudieron acudir el curso pasado y como agradecimiento a su fidelidad y gesto hacia el club.

Así, este año la renovación es gratuita y restarán 300 plazas, de las que la mitad se pondrán a la venta en formato de abono para toda la campaña y la otra mitad se destinarán a taquilla el día del partido y a los compromisos federativos, de patrocinio y de organización. Serán, por tanto, 150 carnés los que se pongan a disposición de los interesados, destinándose también a abonos todos los aumentos de aforo que, a buen seguro, se irán produciendo a lo largo de las semanas, vistos los datos sobre contagios y la evolución pandémica una vez avanzada la vacunación. En todo caso, nada de ello está en las manos del club, que no obstante estará siempre al lado de la Diputación de Almería, propietaria y gestora de la instalación, en sus decisiones.

Ya centrados en ese primer paquete de 150 abonos, el argumento rotundo es el de unos precios más populares que nunca, con una horquilla que oscila entre los 30 y los 10 euros, pero con la potenciación del Abono Familiar como gran atractivo para lo que se quiere conseguir: “Será el lápiz que escriba ‘ir al Moisés Ruiz’ en la agenda de todos los hogares”. Así lo ha manifestado Antonio Rodríguez, presidente verde, tras la planificación realizada cuya intención “está muy alejada de obtener beneficio económico, sino todo lo contrario, está orientada a un beneficio social, a reflotar el voleibol en nuestra ciudad, en alcanzar las añoradas cotas de aceptación popular y de gran ambiente que todos recordamos con emoción”. Este equipo “lo merece”.

Los precios oscilan entre los 30 euros para adultos y los 10 euros para niños y federados, consolidando el Abono Familiar (50 euros) como “el lápiz que escriba ‘ir al Moisés Ruiz’ en la agenda de todos los hogares”

El Abono General, destinado a los mayores de 16 años, tendrá el precio de 30 euros ya referido, mientras que Abono Juvenil, para menores de esa edad, y el Especial, que podrán adquirir jubilados, pensionistas y otras personas en situación actual de vulnerabilidad, se ha fijado en tan solo 10 euros. Ese es el precio para una nueva modalidad que crea la entidad presidida por Rodríguez para esta temporada que es tan ilusionante para todos, el Abono Federado, para toda persona mayor de 16 años que tenga ficha de voleibol en curso, haciendo un guiño a la unión de este deporte y poniendo ‘en bandeja’ a sus amantes disfrutar del más alto nivel nacional. En los 30 euros, o en los 10, se incluyen fase regular y playoffs, en caso de jugarlos.

Evidentemente se trata de unas cuantías realmente simbólicas, con un mínimo de once partidos garantizados. De hecho, las cuentas son un regalo, puesto que de no clasificarse para los playoffs los abonados pagarán 2 euros y 75 céntimos o tan solo 90 céntimos por partido, según los casos. De disputarse la lucha por el título de la Superliga, el extremo de encuentros se iría a once más, yendo a máximos tanto en los cuartos de final, como en la semifinal, como en la final, puesto que se mantiene el mismo sistema de competición de al mejor de tres en las rondas previas y al mejor de cinco la ronda definitiva. El precio mínimo por partido podría ser de la mitad de los ya referidos, un euro con 36 céntimos por un lado o 45 céntimos por otro lado.

Histórico, el club pone así todo su interés en ir llenando el Moisés Ruiz en la medida en la que se vaya abriendo el cupo de espectadores, algo que no solo es deseado, sino esperado. Pero no solo eso, sino que el precio del mítico Abono Familiar se ha fijado en 50 euros, cantidad que pagarían todos los miembros de una misma familia conjuntamente por toda la temporada, con hasta segundo grado de consanguinidad, facilitando que asistir al vóley sea una actividad compartida e intergeneracional, en un espectáculo deportivo cargado de emoción y valores por los que Unicaja Costa de Almería vela. Los 150 carnés se adjudicarán por orden de llegada de petición en la web, en la aplicación ‘Playoff’ y en el Paseo de Almería, 69, quinta planta.