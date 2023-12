Unicaja Almería no consigue salir de su ‘día de la marmota’ tras otra derrota (3-1)

El final de año ahorrador se saldó con la tercera derrota de la fase regular, segunda que se encaja de manera consecutiva, calcando el escenario de las dos anteriores ante el CV Guaguas y el Grupo Herce Soria, esta, la semana pasada. Tras un primer set de Dangel frente al juego coral de Unicaja Costa de Almería, solvente y constante, se dio demasiada facilidad ‘regalando’ dos aces cuando la dinámica y el tanteo hacían pensar en el 0-2. De nuevo, la derrota parcial sentó como una losa, bajó mucho el rendimiento y UPV Léleman Conqueridor impuso fácilmente su ritmo, ya con todos sus jugadores ‘metidos’.

El máximo anotador del encuentro fue, como no, Dangel, que se fue hasta los 31 puntos, 11 solo en el primer set de los 18 de su equipo en ataque, con un 71% de acierto, lo que ‘minimizó’ la gran anotación de 24 puntos de Matt Neaves. No se pudo frenar al opuesto brasileño, con 4 bloqueos en total en todo el partido, dos de Víctor Rodríguez, frente a 7 de los valencianos. En saque hubo 5 puntos ahorradores por 7 de los de Dreyer, similares en errores, pero con mayor incidencia en la recepción ahorradora. Incluso UPV Léleman Conqueridor gestionó mejor la negativa, clave para una alta eficiencia general de ataque.

El primer set elevó un Dangel 0 – 1 Unicaja Costa de Almería en el marcador de un partido vibrante. Tremendamente efectivo, imparable el opuesto en cada acción, él ‘casi solo’ en la responsabilidad de ataque resultó un problema, pero no fue suficiente para doblegar el juego coral verde. Como es habitual, rachas de cada jugador, todos aportando, se logró una victoria parcial muy importante por la dureza del encuentro. Dos puntos seguidos del capitán Borja Ruiz y primera ventaja con error valenciano, el único en toda la manga (2-3). Entró Vidal al saque e hizo dos aces consecutivos, parando el partido Charly con 6-3.

Revivió Unicaja Costa de Almería con un punto de habilidad de Víctor, bloqueó Renán e igualó Neaves, todo desde saque de Borja, determinante. UPV Léleman Conqueridor se apoyó en su opuesto y mantuvo el mando hasta que una defensa ahorradora se culminó con una pipe de Fran Ruiz (15-16). Ya con la delantera, los de Carreño estuvieron sólidos y un ace de Víctor paró el partido en 16-18. Dreyer llamó al orden y Dangel siguió dando balonazos, pero dio la réplica Neaves y el set se decantó (19-23). Con 20-23 el técnico almeriense pidió tiempo y cerró Víctor un espectacular set con 21- 25 en el marcador.

Unicaja revivió las pesadillas de Soria y cayó después de perder en el segundo y tercer set

El partido se reanudó de modo similar a como había comenzado, Dangel con su martillo, los verdes confiando en su juego y un puño en el tanteo, si bien con mando a la inverse, para Unicaja Costa de Almería. Fue noticia el primer bloqueo a Dangel, de Fran Ruiz, con 6-7 en el marcador. Se alternó en la delantera, los locales dos arriba en el 12- 10 y tiempo Charly, después los almerienses en un momento clave, 18-20 de Fran Ruiz. Parecía que se acercaba el 0-2, pero sin embargo un movimiento táctico de Dreyer, metiendo al saque a Huerta, dinamitó el set. Dos aces, ‘concesiones’ en recepción, dio la vuelta al partido.

Hubo otro saque directo más, de Dangel, y se sucedieron los errores hasta el 25-21, muy difícil de explicar. El tercero comenzó con Neaves anotando y con la tendencia de dominio de Valencia. De hecho, un bloqueo subió el 7-4 al tanteo y el opuesto brasileño hizo todo un alarde técnico en el 8-4, con tiempo de Carreño. No se tenía contundencia en el ataque y la dinámica era local. Era el momento de ir paso a paso, recuperando el mejor nivel (9-7), trabajando, encontrando a Neaves y ajustando la recepción. Iba a costar mucho, con Dangel otra vez imparable (14-10). Neaves quería ser la referencia contra corriente.

Se ajustó la defensa y el bloqueo sobre el canadiense y Charly detuvo el partido con 16-11. Grossi sumó otro ace por exceso de vista (18-12), calcándose el mismo escenario en el que habían llegado las dos derrotas ligueras, ganando el primero con solvencia, dando facilidades en el segundo y bajando el nivel en el tercero. Neaves se negó, firmó un ace en el 19-15. Se tuvo una opción de enganche, sin aprovecharla, viéndose más lejos que nunca en el marcador (23-16), cediendo el 2-1 con un tanteo final de 25-18 y tiempo para la reflexión, necesaria para intentar llegar al primer tie- break de lo que iba de Superliga.

Al menos de inicio pareció haberse recuperado el juego, manteniendo el pulso y teniendo el paso por delante gracias a Neaves. Dos puntos consecutivos de Víctor Rodríguez y el 6-8 dieron más oxígeno en la recuperación, más un bloqueo del palentino a Dangel para el 6-9. El receptor siguió anotando el cuarto, pero UPV empató en error almeriense y se perdió la delantera con el 13-12 por primera vez en el set. Había que apretar en saque y encontrar las armas, como Borja, que niveló a 14, más error local para el 14-15. Parón y 17-15 con tiempo de Charly, el segundo del set, y a jugarse el todo por el todo.

El saque no ayudó, tampoco el error, y en la recta final se entró con un peligroso 20-17 que Fran Ruiz redujo. Se tuvieron algunas opciones que no se aprovecharon y después de un largo punto de defensas valencianas consecutivas la misión era ya imposible (22- 18). Neaves puso el 23-20, Fran firmó un ace para el 23-21, dando esperanzas, pero el siguiente saque no entró. El final se firmó con 25-22 teniendo una opción de contraataque mal gestionado para meter algo más de presión. El balance es de nueve victorias y tres derrotas, con 27 puntos y tercero antes de recuperar fuerzas y sensaciones en Navidad.