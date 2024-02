Unicaja Almería visita a Cisneros en la previa de otro partidazo

Los ahorradores, tras superar a Melilla y solventar con nota la baja de Neaves, inician su ruta de doble salida a Tenerife y Teruel. En el ‘partido a partido’ habitual, Charly Carreño y Fernando Fernández ponen a la luz los muchos puntos fuertes de un Cisneros del que, de entrada, llama la atención su profundidad de banquillo. El técnico utiliza al colocador argentino Roberts como eje: “Conocía a Amorín, a Macarro, a Dovale, a Del Carmen… jugadores que son importantes, pero ha sorprendido Roberts, al que no conocía y es un jugador interesante, que está jugando muy bien, que le da mucha vida a un equipo que tiene una plantilla muy larga, que es lo mejor que tiene Cisneros”.

Puntualizando, “en cada posición hay jugadores que le dan cosas diferentes y lo hace un equipo polivalente”. Se refiere específicamente a los cambios del pasado fin de semana respecto a la Copa del Rey: “Su bloque fuerte, si nos paramos a pensar, es el equipo de la Copa, porque es el que juega en un momento tan importante y lo hace espectacular, a un nivel excelente, pero el último partido jugaron otros y eran jugadores de un nivel muy parecido”. De ahí la complicación de preparar este encuentro: “Tienen varias posiciones con jugadores que les dan fundamentos técnicos diferentes al juego, pueden jugar con dos o tres opuestos, en los centrales algo más limitados por lesión… mucha movilidad”.

Luego, el pabellón, en el que Carreño jugó siendo ¡juvenil!: “Jugamos un Campeonato de España allí, perdimos la final contra Cisneros; era el año 1991 y guardo un buen recuerdo pese a la derrota por todo lo que suponía aquello con esa edad”. Respecto a la instalación cree que no será decisiva: “Un pabellón pequeño al cual hay que adaptarse muy rápido, hay que intentar controlar el balón y los espacios; normalmente, un equipo con jugadores con experiencia no debería tener problema para hacerlo”. Entre los suyos, posiblemente vuelva Neaves: “La idea es cuidarlo y que llegue bien al partido; después de una semana entera parado se están haciendo entrenamientos progresivos, de menos a más, para que llegue con cierto volumen de repeticiones, que en su posición no es sencillo”.

No llegará “al cien por cien de todo su potencial, pero sí lo mejor posible”. Hay otro jugador más que es protagonista, Paulo Renán Bertassoni, por su reciente paternidad: “Tener un hijo es siempre una buena noticia y en el caso de Paulo en especial; hemos intentado dar todo el cariño posible, sobre todo en salidas; en el caso de la Copa, por ejemplo, el resto del equipo lo arropó todo lo posible, porque era normal que tuviera incertidumbre”. Entre medias, la recompensa de ser al menos terceros, “no hemos hablado en específico, pero el equipo lo sabe y es una sensación positiva de que se está trabajando bien”, y la mira puesta más arriba: “La parte que depende de nosotros es ser segundos, y como tenemos grandes aspiraciones, es mejor acabar todo lo bien clasificados que se pueda”.

Todo pasa por los tres partidos que restan de fase regular sobre la base ya construida en la temporada: “Hemos sacado partidos dificilísimos, el equipo ha jugado muy, muy bien, y es muy difícil hacerlo muy bien siempre”. Ensalza Carreño cómo se comporta el plantel en cada situación, tanto dentro como fuera de la pista. Dentro estuvo el sábado Fernando Fernández, “contento de formar parte del equipo titular, llevaba tiempo buscándolo, y era un partido complicado porque no contábamos con nuestro principal atacante; lo supimos encarar y sacarlo”. Siempre autoexigente, “me hubiera gustado hacer un poco más, sobre todo en bloqueo”, pero el sevillano demostró su potencial, “pude ayudar al equipo, y feliz”.

No era sencillo ni por el rival ni por el contexto, más allá de la baja de Neaves: “También era un poco quitarnos la ‘resaca’ de la Copa, que a todos los equipos les cuesta, y más a nosotros, que había sido muy intensa, pero el equipo está encarando los retos que van viniendo, que cada uno tiene su dificultad, y en este caso era extraño por no contar con Matt; un reto más y esta semana uno nuevo”. Lo que dejó el ‘Torneo del KO’ es mucho y se piensa utilizarlo: “Sí, el equipo está preparado para luchar, dejar rivales atrás, y piensa en adelante siempre, así que nos quedamos con lo bueno, intentamos aprender de lo que nos ha faltado y en eso estamos, aprovechar las lecciones que nos ha dado ese torneo”.

Fernando Fernández: "Cisneros es un equipo muy compensado y que hace las cosas muy bien"

Totalmente recuperado de la lesión que lo tuvo parado al principio de la temporada, “sí, físicamente me estoy sintiendo muy bien”, e ilusionado por la paternidad de su compañero Bertassoni, “justo terminamos el partido de Melilla, Paulo salió corriendo y yo detrás por si tenía que llevarlo al hospital”. Hay piña en el vestuario, también en lo positivo: “Todos súper contentos, y lo que necesite de nuestra parte lo va a tener”. Semana de emociones, vuelva a la que considera su casa: “Muchos ya tenían la fecha marcada en el calendario, porque hace dos años que no paso por la isla, así que van a ir a ver el partido, y Cisneros a su vez me consta que está haciendo todo lo posible por que se llene el pabellón”.

Amistad y respeto, corazón chicharrero y amor al club, pero… “espero llevarme la victoria” dice el central, sabiendo que será muy complicado: “Ya lo dije al principio de temporada, que por la confección del equipo y por cómo trabajan en el club, sabía que iba a ser un rival fuerte, se ha ido Lucas Conde y lo siguen siendo, han hecho una Copa espectacular y le pusieron las cosas muy difíciles Guaguas”. Clave a favor tinerfeña, “es un equipo que ya ha hecho su trabajo en su primera temporada de vuelta a la Superliga 1, y ahora va a ver qué es capaz de hacer en los playoffs, así que será una cancha muy complicada”. A Fernando Fernández como a Unicaja Costa de Almería, le motiva mucho esta cita.

El sevillano recuerda que “es peculiar el Colegio Cisneros, pero lo encararemos con todo, un reto más y seguro que vamos a sacar algo positivo”, sostiene de modo textual. Poco le sorprende del buen rendimiento de su exequipo, “en la Copa algo sí, pero bueno, que a Gaby del Carmen ya lo conocemos todos, al opuesto también, Macarro está haciendo unos números increíbles, se han reforzado con Vinti dos o tres jornadas antes de la Copa y que le da una serie de variantes diferentes a las que antes tenían con Lucas… yo creo que es un equipo muy compensado y que hace las cosas muy bien”. Como Charly, pone el foco en “muchos jugadores en el banquillo, un equipo largo con muchas variantes”.