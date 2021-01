Unicaja Costa de Almería se impuso este sábado por 3-0 a Rotogal Boiro en el Moisés Ruiz y encadenó su segunda victoria consecutiva para llegar con más noral y fuerza a una dura semana con calendario ajustado en la que los ahorradores se medirán el próximo miércoles como locales a Voleibol Almoradí (18:30) y el domingo como visitantes a Soria (12:00).

Desde el pasado 21 de noviembre, con un 3-1 frente a Barça, no sabían los de Manolo Berenguel lo que era ganar el su cancha. Tras imponerse al cuadro catalán los almerienses cayeron ante Teruel y Guaguas, los dos gallitos de la Superliga Masculina, por el mismo resultado de 1-3. Sin duda, los verdes necesitaban recuperar confianza en el Moisés Ruiz y se pusieron las pilas para ello frente a un rival al que recibían por primera vez en su historia.

Los ahorradores comenzaron con un nivel de recepción muy alto, tomaron la iniciativa con Iribarne y Carlos Jiménez muy activos en el inicio. Los gallegos no se achicaban, el que podría ser uno de los rivales de Unicaja Almería en Copa del Rey se presentó muy batallador y logró tomar su primera ventaja con el 5-6 en un set en el que Colito, cada vez mejor con el paso de las jornadas, se echó al equipo a la espalda para volver a tomar el mando de un marcador que pudo ser mucho más ajustado, e incluso caer del lado foráneo, si Boiro no hubiese cometido tantos fallos en su recta final. Unicaja se llevó a primera manga por 25-21.

Aunque los verdes comenzaron con errores en saque en el segundo asalto, fueron imponiendo su ley, dominaron desde el inicio y mostraron una gran regularidad para no dar alas a los gallegos, haciendo subir al marcador -que falló en el primer set en el Moisés Ruiz- un resultado global de 2-0 (25-20). El choque estaba encaminado, pero aún no había nada sentenciado, como bien se demostró una semana antes en Melilla. Así, Unicaja Almería no quiso bajar el nivel, no arriesgó y buscó cerrar la contienda lo antes posible. Y lo logró. El equipo de Berenguel, que se aprovechó además de las numerosas concesiones de Rotogal Boiro, confirmó su triunfo con un 25-19, que hacía un 3-0 que los almerienses no lograban en la competición liguera desde que ganaron a Textil Santanderina el pasado 9 de diciembre.