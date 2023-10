Unicaja Costa de Almería acerca más al voleibol la importancia de la salud mental de la mano de ‘El Timón’

La jornada entresemana de Unicaja Costa de Almería se dotará también de un importante contenido social. Este miércoles, aprovechando que el pasado martes se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, el partido frente al Club Vóley Palma se va contar con la Asociación ‘El Timón’. Se cumple así con el anuncio de ofrecer los encuentros como local de la Superliga a dar visibilidad al trabajo realizado por diferentes colectivos sin ánimo de lucro en distintos ámbitos. Tras el Proyecto Alpha de Distrofia Muscular de Cinturas es el turno de poner el foco en un asunto del que el deporte profesional habla cada vez más.

‘El Timón’ tiene su sede principal en El Ejido, pero cuenta ya con delegaciones en varios municipios más de la provincia, como Almería, Roquetas de Mar y Adra. Su número para cita previa es el 950 489490 y desarrolla cuatro programas en los que engloba todas las partes, Centro Social, Familiares, Comunidad y Usuarios, este último a su vez con varias ramificaciones para incidir positivamente en cuantos más ámbitos mejor de la persona a la que se atiende, como Formación, apoyo al empleo e inserción social, por ejemplo. En cuanto a experiencia, cabe destacar que acumula varias décadas de servicio y ayuda.

Su presidenta es Cristina González, quien ha recordado “lo importante que es hablar de salud mental, cuidar la salud mental, tener buen bienestar emocional”, añadiendo junto a ese mensaje que “todas las personas lo necesitamos, aquí nadie se libra”. Aprovechando el 10 de octubre realizan actividades fuera de su instalaciones para visibilizar la labor que realiza y sus necesidades, “es un día de reivindicación”. El lema este año 2023 era ‘Salud mental, salud mundial: un derecho universal’. En el mismo se deja constancia de algo de gran relevancia: “Contar con políticas sociales de las administraciones no es suficiente; la sociedad tiene que compartir esa necesidad de poner en valor la salud mental”.

Es cuestión de “necesidad de darle ese espacio que necesita el cuidado de nuestra mente y saber que es muy importante en todos los ámbitos, de cualquier colectivo, de cualquier profesión, en la clase política, en la cultura, en el arte o en el deporte, que, en este caso, viene a reforzar nuestro argumento”. González ha subrayado precisamente el hecho de la ayuda que el deporte supone para mantener un buen nivel de salud mental: “La práctica diaria, igual que cualquier hábito saludable en alimentación, en relaciones humanas… es una pieza clave; incluso nosotros tenemos programas de ejercicio físico en personas muy afectadas, porque es una herramienta para la recuperación del bienestar emocional”.

Lo dice la ciencia, la práctica diaria “es fundamental porque libera una serie de sustancias neuroquímicas en nuestro cerebro que nos aporta también bienestar mental”, así que la ayuda de promoción de Unicaja Costa de Almería es de gran ayuda “por varios motivos”. Cristina González ha hecho referencia a “cómo el deporte de élite puede influir en toda la sociedad”, siendo los deportistas “influencers y un modelo a seguir por parte de todos, el éxito, el conseguir un trofeo…, siempre ha sido la inspiración de cualquier persona”. En todo caso, ha revertido la mirada: “Llegar a ese nivel es envidiable, pero los deportistas de élite o del alto rendimiento también pueden sufrir por ese exceso de exigencia”.

Ha explicado que “no solamente las lesiones físicas, sino que puede influir mucho en los resultados el mantener ese bienestar mental”. De igual modo, “puede ocasionar un grave problema de salud mental”, y “por lo tanto, cada vez los clubes de alto nivel, ya sea de la modalidad que sea, son más y más conscientes de que si no se prepara mentalmente al deportista, lamentablemente se podría haber abocado en un futuro con problemas graves hasta de tener que parar porque mentalmente no está bien, no preparado para soportar el estrés o la exigencia del medio, y no solamente personal de conseguir resultados, sino esa exigencia social de las redes, de los medios de comunicación…”.

Como “siempre la exigencia va a ser muy alta, ya los clubes tienen esa preparación de sus chicos o chicas muy presente”. La psicología en el deporte “cada año tiene un papel más relevante y bueno”. La presidenta de ‘El Timón’ ha recordado que “sin deporte está muy claro que no podemos tener bienestar mental, pero con un alto nivel de exigencia en el deporte podemos enfermar, si nuestra mente no está preparada para el ‘fracaso’”. Así, desde la asociación “estamos súper contentos no solamente porque la solidaridad de la donación de parte de la taquilla, destinada a mantener nuestros talleres y eventos, sino de seguir sensibilizando a la sociedad”.

Desde luego que “va a ser un reflejo el que deportistas de élite en Almería nos ayuden, ya que estamos trabajando duro el tema de la sensibilización y la visibilización de la salud mental, y creo que Unicaja Costa de Almería está dando un paso muy importante”, dicho de modo textual. Ha añadido un mensaje directo al club: “Que sepáis que sois reflejo para la juventud, y de alguna forma vuestro mensaje de esforzarse no solamente en la práctica del deporte, sino que hay que cuidar la mente, de una vida saludable, llegará a los jóvenes deportistas y al resto de la sociedad”. Ha reconocido el poder de difusión que tienen los jugadores ahorradores, por lo que “su papel en esto es muy importante”. González piensa continuar colaborando con el club para campañas de sensibilización de todo tipo: “La idea, el deporte es más saludable si mantenemos un buen equilibrio físico y mental”.