Un fantástico torneo de Unicaja Costa de Almería no tiene el premio del título (0-3)

No pudo ser, y la cuenta de victorias y derrotas se nivela. Son once títulos y, desde este domingo, once subcampeonatos para un Unicaja Costa de Almería que, no obstante, ha firmado una extraordinaria Copa del Rey. El comienzo del encuentro mostró igualdad, si bien la derrota parcial por 25-27 se encajó mal y el segundo set se entregó con una mayor facilidad. Se regresó a forzar el pulso en la tercera manga, pero faltó ese ‘paso más’ y se malograron varias opciones de haber impedido el final del partido por la ‘vía rápida’. Eso sí, el mal sabor de boca de haber caído en la final se dulcifica, muchísimo, con el cómputo general de un torneo en el que el grupo ha demostrado que seguirá a por todas.

Tras el brutal cuarto de final frente a Teruel, un partido histórico de 255 puntos totales de ambos equipos, con remontada de un 2-0, y tras la fantástica semifinal contra Manacor, también en remontada y mostrando un gran juego, tocaba el más poderoso de todos, un CV Guaguas que este jueves jugará la ida de los cuartos de final de la Champions, o sea, que está entre los ocho mejores de Europa. Matt Neaves, con 80 puntos en el torneo, el que más, y máximo anotador de los tres partidos, hizo una exhibición de su potencial… sin estar al cien por cien físicamente por problemas estomacales. En cuanto al resto de los hombres de Carreño, brillo individual, sin duda, y todos formando equipo. Orgullo.

Y sí, el ‘anotador’ Neaves firmó 15 tantos, el que más, seguido por Walla y Zonca, ambos con 14. El trabajo en recepción fue muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta el potencial de saque amarillo, con 53%, pero Guaguas hizo 10 puntos directos por los seis de Unicaja Costa de Almería. La diferencia se fue a mucho más al comparar los ‘solo’ nueve errores canarios por 17 de los almerienses. Fue una final en la que los ataques pudieron con las defensas y los bloqueos, dos para los verdes y cinco para los amarillos, y precisamente junto con el saque el brutal 71% canario en el acierto fue otra diferencia clave. El que hizo el equipo ahorrador fue del 59%, muy bueno, pero no suficiente para sostener el ritmo de un rival implacable. Determinante, el 25-27, que marcó demasiado.

Primer set de alto voltaje, ido a más de 25 para el ganador, a 27 para el lado de Guaguas sacando adelante un contrataque que tocó en bloqueo Unicaja Costa de Almería. Hasta ese momento la igualdad fue la tónica predominante de un partido vibrante y de un parcial que se podría haber ido también para el lado ahorrador. El 1-0 lo firmó Jorge Fernandez de ataque, significativo que eso fuese así con saque de Zonca. El 2-0 lo firmó Neaves en el inicio de su cuenta particular y el 3-0 fue un error amarillo. Se fue la cuenta hasta el 4-1, pero Guaguas apretó en saque y con un ace de Bruno se puso por delante (5-6). Llegó la respuesta por parte de Borja Ruiz, con otro saque directo para devolver la delantera.

Tras ese 9-8 el que respondió fue Zonca con un ace más (9-10), y después se entró en error para verse 11-14. Tocaba mantener la calma y se encontró a Fran Ruiz en saque y un 16-16 que volvió a romper Zonca subiendo desde el servicio el 17-19. Podía ser una losa si Guaguas, en la recta final, sacaba adelante el ‘sideout’, pero se empató a 22. Fue cuando faltó conseguir un ‘break’, sacando los dos equipos el k1 adelante y, por lo tanto, sin poder adelantar Unicaja Costa de Almería en ningún momento a Guaguas. Casi cayó un bloqueo, pero casi, y el balón cayó del lado almeriense para el 23-24. Se levantó esa y la siguiente, pero se concedió opción de contrataque a los de Camarero y Bruno puso, jugando con el bloqueo verde, el 0-1 con el referido 25-27.

En el segundo set se vio de inicio un panorama más complicado al errarse los tres saques primeros, pero solventados con tres grandes ataques, además de Neaves, Víctor y Borja. Variedad y firmeza, se tuvo mala suerte con un challenge que ‘favoreció’, pero que tuvo que derivar en punto nulo al haberse pitado cuatro toques pero verse bloqueo. No fue un punto más para Unicaja, que de hecho perdió la jugada siguiente. El saque de ‘Io’ de Amo, a la postre elegido MVP de la Copa, abrió una brecha que se resistió a ver grande por parte de Borja Ruiz (6-9). Se continuó concediendo error de servicio, al asumir riesgo, pero Zonca no daba tregua desde el fondo de la pista (6-11).

Víctor Rodríguez ‘acercó’ a los verdes hasta el 9-12, pero los amarillos, firmes en saque y bloqueo, abrieron una distancia insalvable (9-15), sobre todo por la dinámica de ambos. De nuevo se apretaron los dientes y un bloqueo de Fran Ruiz situó a Unicaja Costa de Almería a 3 puntos (12-15), forzando el tiempo de Camarero. Despertó a los suyos, que elevaron el 13-18 con Walla, Borja Ruiz otra vez pintó esperanza (16-19), y sin embargo se esfumó la opción de apretar el final porque Zonca hizo dos aces consecutivos y hundió a los de Charly Carreño hasta el 16-23. El set concluyó con 17-25 y la sensación de que se podía haber llegado un poco más lejos.

En el tercer set la situación volvió a estar muy nivelada, con una pipe de Víctor para el 3-3 y sucesivos empates (incluso tras un 4-6 nivelado con ace de Fran Ruiz, 6-6). Zonca, a lo suyo en saque, siguió presionando (7-10), con Neaves intentando frenar la acometida de Guaguas, pero con Charly Carreño forzado a pedir tiempo con el 8-12. Ese poco más, ese sostener el ritmo, costó, pero el equipo lo dio todo y con un ace de Fran Ruiz se puso con 13-15 y con un error canario subió el 14-15 y tiempo de Camarero. Se tuvo además un contraataque para empatar a 17 que no se aprovechó, y un ace de Jorge puso el 19-20, pero el manejo de los puntos finales disipó la igualdad y se acabó con 20-25.