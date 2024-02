Unicaja Almería tira de épica para lograr una remontada memorable frente a Teruel (3-2)

Los viejos partidos entre ambos, ‘desempolvados’ y llevamos al extremo. Impresionante, y posiblemente no por la brillantez, sino por el derroche. Pamesa Teruel Voleibol merecía estar en semifinales tanto como Unicaja Costa de Almería, pero en un partido descarnado en el que los dos equipos hicieron una oda a la honestidad y al sacrificio, salió vencedor, sobre el alambre en el que ambos caminaban, el conjunto ahorrador. De entrada, ‘regaló’ el primer set, ya muy largo, con errores de todo tipo, incluido uno de rotación, y lo pagó en el segundo, dos ritmos de juego muy diferentes. En el tercero, sin jugar bien, recondujo el camino, y en el cuarto otra vez el cuerpo a cuerpo, esta vez con final feliz. Tuvo en su primer desempate de toda la temporada un 14-11, pero levantó bolas de partido.

Claves, Neaves, posiblemente histórico con su registro de anotación, y Zelayeta, eso con el permiso de los demás en pista en uno y otro lado de la red y a riesgo de faltar al respeto. Pamesa Teruel utilizó su ‘fondo de armario’ y Unicaja Costa de Almería resistió. Habían jugado y ganado cinco tie-breaks los aragoneses, pero no el más importante, el sexto, un 'terreno desconocido' para los de Charly Carreño. Presión asfixiante en pista, es verdad la máxima de que el club verde siempre tiene que sufrir en el cuarto de final copero, pero de qué manera en esta ocasión. Dos sets muy igualados, uno para cada uno, otros dos sets más claros, uno para cada uno, y a intercambiarse bolas de partido en el quinto. De locura, pero por amor a un deporte que se reivindica con partidos así, épico de ambos.

El máximo anotador del encuentro fue un Matt Neaves posiblemente con una cifra para la historia, 40 puntos, seguido por los 26 de Zelayeta y los 24 de Téllez. En el bloqueo no hubo destacados, con 10 para Unicaja Costa de Almería en el cómputo total y 12 para el conjunto aragonés. En cuanto saques, ocho firmó el equipo ahorrador, Jorge Fernández y con Fran Ruiz como estiletes, por cinco de Pamesa Teruel Voleibol. Recibieron mejor los de Carreño que los de Torcello, y en cuanto a la eficiencia de ataque se vio equilibrio por ambos lados. Sencillamente es espectacular el 57% de Neaves sobre ¡¡69 balones!!, 39 de ellos punto en un partido de ¡255 puntos entre los dos equipos!

Comenzó el encuentro con ataque de Jorge Fernández, una gran defensa de Paquillo y un ataque más de Víctor Rodríguez. Del 0-2 se pasó a un 3-3 con el primer ace del partido a cargo de Zelayeta. El paso por delante era ahorrador, con dos puntos de nuevo gracias al challenge (6-4) en un ataque dentro de Neaves, pero se concedió una falta de rotación y le dio la vuelta al marcador con dos aces consecutivos Téllez. Pamesa siguió regular, sin casi error, suficiente para ir por delante, y con 8-11. Problemas en recepción, tiempo de Charly y Neaves tirando del carro (10-11). De nuevo errores no forzados, dos toques de red seguidos, metieron en problemas a los verdes (10-14).

El claro referente era Neaves, cuando podían encontrarlo sus compañeros (13-15 y ahora con tiempo de Torcello) y el primer saque directo ahorrador fue de Jorge Fernández (14-16), pero faltó ese paso más para nivelar. De hecho, hubo otro toque de red. Borja Ruiz lo consiguió en bloqueo (17-17), Víctor Rodríguez puso a Unicaja Costa de Almería por delante después de mucho tiempo, completado por una finta de Paulo Renán para el 21-19 y otro tiempo de Torcello. Cuando parecía haberse enderezado la situación otra vez faltó la continuidad, se levantó una bola de set (23-24), se perdió una (25-24) y en la recta final se erró más todavía y se levantó el bloqueo naranja hasta el 27-29.

En segundo set tuvo un inicio muy parecido al anterior, con igualdad y con dos de renta 'visitante' por ace de Rubén Lorente en un exceso de vista en recepción (5-7). Borja Ruiz emergió sosteniendo al equipo, pero Pamesa Teruel se fue entre un atasco de juego que derivó en un 7-11. Cortó la racha Neaves en ataque, pero no era el día en saque y todo parecía parado ante la comodidad de juego aragonesa (8-13). Un ace de Víctor dio algo de vida e hizo pensar a la recepción rival, viviendo un partido plácido, a lo que contribuyó también Jorge Fernández con otro y tiempo de Torcello (12-14). Borja llamó a la puerta y se escenificó lo que estaba siendo el partido en un error de entendimiento.

De poder empatar a verse otra cuatro por detrás (14-18), pero sobre todo con sensación de no estar en el partido, pero… a seguir luchando apoyados en saque de Fran Ruiz (17-18). No había manera y en todos los puntos disputados se pintaba el naranja. Había que remontar tres de desventaja ya metidos en la veintena, pero las ideas claras de Teruel y el peso anímico ahorrador no lo iban a poner fácil. De hecho, el agujero se fue a los cuatro (19-23 y 20-24) y Pamesa Teruel Voleibol marchó sin problemas hasta un 0-2 duro por lo vivido sobre la pista, y que obligaba a un reseteo mental total. Si el error fue la diferencia en el primer set, el segundo se decidió en el 'cuerpo a cuerpo'.

El tercer set tuvo un principio que hizo temer lo peor, incluso fallando un penalti del 3-1, si bien Neaves elevó el 4-2. Fran Ruiz puso el 5-2, Teruel entró en error y Unicaja Costa de Almería, con saque de Jorge Fernández, se fue de cuatro (6-2). El tiempo de Torcello reactivó a los suyos, saque de Vildósola, pero se quiso no perder el ritmo (8-4), buscando más comodidad y encontrando a Fran Ruiz como resolutivo, ataque y saque (10-5 y 11-6). Neaves otra vez fue clave en medio de la recuperación del rival (14-9), mucho mejor en servicio los verdes con Víctor y Jorge, pero Vildósola sosteniendo a los suyos. Movió su banquillo Torcello para buscar reacción (18-11), pero todo dependía de los verdes.

Fran Ruiz disipó dudas y después Neaves para entrar en la veintena con una ventaja que debía ser suficiente para no sufrir. Una pipe de Víctor puso el 23-17 y cerró el 1-2 Téllez con un error de saque (25-19). Quedaba un set para confirmar sensaciones y se inició el cuarto intercambiando golpes y con ace de Jorge Fernández (4-3). Los verdes se fueron de dos en una noticia importante, el primer punto largo ganado (7-5), Víctor puso la renta en tres y Torcello pidió tiempo. Pamesa Teruel Voleibol presionó y recortó, pero Neaves hizo una demostración impresionante de su potencial (13-10). El tiempo de Torcello hizo su trabajo y se falló el saque, pero Fran Ruiz dibujó una diagonal fantástica (14-11).

Concedió error un cuadro turolense mucho más incómodo (15-11), dinámica diferente… pero no del todo porque los errores verdes ayudaron a no romper el partido (15-14). Tras el tiempo de Charly llegó el bloqueo del 15-15, con banquillo rival, y bloqueo de Borja y la barrera a Teruel para no adelantar (16-15). El mejor sacador verde, Fran Ruiz, hizo su tercer ace en el mejor momento (17-15). Llegar al tie-break estaba en el propio Unicaja Costa de Almería, aferrado a Neaves (19-17), si bien regalando puntos en error de saque. La recta final se afrontó desde el 19-19 con ace de Zelayeta, falta de Paulo en el 19-20. Se insistió en error de saque y Fran Ruiz salvó una patata caliente (21-21).

Otra del cordobés puso el 23-23 en una dinámica de paso adelante naranja, lo que le dio un punto de partido anulado por el propio Ferrández con falta de pie en saque (24-24). El error de Méndez también en servicio levantó la segunda y Neaves presionó en el servicio para forzar el error de Téllez (26-25). El canadiense atacó el 27-26, el 28-27 y el 29-27 en una free en el saque de Jorge Fernández. Sería el primer tie-break de Unicaja Costa de Almería en la temporada, una incógnita total. Víctor puso en delantera a los verdes (2-1), pero Pamesa se adelantó con dos bloqueos consecutivos (2-4) y tiempo de Charly. Neaves recuperó el pulso y sostuvo en un momento difícil, apoyado por Jorge con ace en su quinto ace.

Tras el 5-5 la fatiga pudo con Vildósola y cometió un error por un problema físico (6-5), pero al cambio de lado de la red se llegó con 7-8 en error almeriense. Víctor con un gran bloqueo impidió los nervios (9-9) y Zelayeta estuvo imparable. Jorge Fernández sí metió el penalti del 11-10 y Víctor Rodríguez bloqueó a fuego el 12-10, todo con el saque de Neaves, que hizo el 13-11, y Jorge Fernández bloqueó el 14-11. Tres bolas de partido. Las levantó Pamesa, la última con challenge, y tuvo una (14-15), luego Unicaja otras tres, (16-15, 17-16 y 18-17), Pamesa dos (19-20 y 20-21), Unicaja otra (21-20), Pamesa una más (21-22), Neaves regaló otra verde (23-22), dos de Pamesa (23-24 y 24-25). Neaves defendió y atacó para impedir el triunfo naranja y cerró el 28-26. Brutal por ambos lados.