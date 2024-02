La duodécima sería la Copa del Rey más ‘cara’ para Unicaja Almería

No hace falta ser políticamente correcto si se sigue habitualmente la Superliga española. Es suficiente con ser analíticos para asegurar, sin la menor duda, que cualquiera de los ocho equipos clasificados puede levantar el cetro. Es la Copa del Rey de Voleibol, y esa es la magia que siempre la ha envuelto, pero además esta temporada tiene el añadido de que, efectivamente, la igualdad es máxima. Cierto es que Guaguas está ya entre los ocho mejores… pero de toda Europa, y que parte como el gran favorito, y no lo es menos que el que defiende título es Grupo Herce Soria, primero y tercero de la fase regular al finalizar la primera vuelta. El segundo fue Unicaja Costa de Almería, el más victorioso.

De hecho, son once los entorchados que atesora el club verde, soñando con ‘completar’ su particular docena, como ya tiene de Superliga. Relevante es que estos dos serían sus adversarios en semis y final si se cumplen los pronósticos y si gana previamente al que ha sido su gran rival durante casi dos décadas, el enrachado Pamesa Teruel Voleibol. Sí, si se consigue el título habrá sido el más ‘caro’ de la historia, porque ello supondría haber eliminado a los turolenses, posiblemente a los sorianos y casi seguro a los canarios, sin faltarles al respeto a los demás equipos en liza. Sería así todo un recorrido por el voleibol español de las últimas cuatro décadas, clubes y ciudades, todo el peso de la historia.

En todo caso, de producirse sorpresas, no se allanaría demasiado el camino por motivos obvios, el primero por el merecimiento del equipo clasificado y el segundo por el excelente nivel competitivo general. Sea como fuere, Unicaja Costa de Almería jugaría semifinales frente al ganador del Grupo Herce Soria – Conectabalear CV Manacor. En la final estaría alguno del otro lado del cuadro, cuyos cuartos de final son Melilla Ciudad del Deporte – Cisneros Alter y CV Guaguas – UPV Léleman Conqueridor. Es obligado reconocer que de todos los partidos de esa primera eliminatoria posiblemente el más llamativo es el que van a protagonizar verdes y naranjas, de pronóstico incierto y con la rivalidad de siempre.

Tan es así que la sensación es que el que salga victorioso de ese choque irá cargado de motivación hacia el título. El comienzo titubeante de Pamesa Teruel Voleibol hizo que su plaza fuera la séptima, impropia del club aragonés, lo que desencadenó el cuarto de Copa explosivo que se avecina con el segundo, Unicaja Costa de Almería. Ese inicio de dudas e irregularidad está más que olvidado por parte de los de Máximo Torcello, presentándose como el equipo más enrachado de todos. Un dato lo confirman del todo: desde que perdió en Almería no ha vuelto a doblar la rodilla, y son ocho victorias consecutivas en Superliga, si bien ha quedado apeado de Europa tras rozar el pase haciendo un brillante papel.

Así, no pierden los turolenses desde el 2 de diciembre y han obrado una remontada en la clasificación que los tiene ya cuartos, con una sola derrota más que almerienses y que sorianos, si bien con cinco de sus victorias en el tie-break. Detalle este importante, todo lo que ha jugado en desempate, lo ha ganado, acostumbrado a llegar a cinco sets y las dos última ocasiones además en esta racha con la que llega a la Copa. Fueron con Palma y con Grupo Herce Soria, ambas en Los Planos. No ‘endereza’ del todo su coeficiente de sets, con solo cinco partidos de 18 en los que no ha recibido ninguno, encajando un total de 28 en lo que va de temporada. Eso puede leerse como fortaleza mental de no rendirse.

Como ’ventaja’ de cara al cuarto de final, le ha correspondido jugar en casa este pasado fin de semana, mientras que Unicaja Costa de Almería se ha desplazado a Gran Canaria vía Madrid, vuelos y autobús, y ha jugado en domingo, con solo un día para entrenar, el martes, frente a la ‘tranquilidad’ de preparar bien la cita por parte turolense. El sábado su rival fue Arenal Emevé Lugo con un marcador de 3-1 para el equipo ‘no cantado’ de Maxi. Rubén Lorente en la colocación y el receptor Mauro Zelayeta como opuesto, sin apenas minutos al fichaje para esa posición, el colombiano Martínez. Fue una solución que ya se vio en el Moisés Ruiz, con el también receptor Emilio Ferrández cambiando a opuesto.

Alma del equipo, se ha hecho un imprescindible Mariano Vildósola, receptor argentino en el que destacar como su principal virtud la regularidad. En línea de recepción, una de las mejores armas del equipo, se cuenta con el extraordinario líbero Aarón Gámiz, capitán y líder de Pamesa Teruel Voleibol. Hay que sacar muy bien ante tan alto nivel para servir balones a Lorente, además contando el almeriense con un enorme potencial de ataque no solo por punta, sino por el centro. Allí juega el mexicano Áxel Téllez, con la perla Xavi Fresquet el último encuentro, pero sin olvidar el poder de bloqueo del malagueño Víctor Méndez, saliente de lesión. En Manacor llegó a jugar de central Emilio Ferrández.

Tremenda polivalencia la de este enorme jugador de tan solo 22 años, solo le falta saltar a la pista como colocador. En ese encuentro tuvo protagonismo el receptor Isaac Valiño, así como frente a Grupo Herce Soria, fuera Ferrández desde el tercer set en la pista de Cisneros Alter la semana anterior. El resto del plantel lo forman Guillem Pont, colocador, y Javier Igual, opuesto. En el acta también aparece en alguna ocasión Pedro Hernández, central juvenil procedente del Colegio Las Viñas, potente cantera de la ciudad aragonesa. Así resumida la marcha de Pamesa Teruel, Torcello ha ido solucionando sobre la marcha situaciones complicadas, todos han cerrado filas y se han hecho fuertes en la adversidad.

Los ahorradores llegan bien a la cita copera una vez asumida la derrota contra Guaguas habiendo ganado a San Roque, pero con muy poco tiempo entre aviones y autobús para afrontar un partido 'a cara de perro', brutal, a vida o muerte. Será a las 20.00 horas en el fantástico Pabellón Europa de Leganés, donde se jugó la Copa tras el triplete ahorrador, eliminados en semifinales frente al campeón, Ca'n Ventura. Este torneo trae como gran novedad la introducción del VAR particular del voleibol, 'challenge', con dos balones por set para cada equipo. Si la reclamación prospera, no se gasta la opción de pedir revisión. Habrá tres árbitros, dos en pista y uno en vídeo, que decidirá en la jugada polémica.

El encuentro se podrá seguir en Andalucía TV y también se puede ver a través del siguiente enlace: Unicaja Costa de Almería vs Pamesa Teruel Voleibol