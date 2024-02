"Cuando se va a una Copa del Rey, se va a por ella"

Prácticamente velando armas ya y en su último día de preparación para la Copa del Rey, el único de esta semana antes de medirse a su gran rival de casi dos décadas, Unicaja Costa de Almería se siente preparado para la conquista de su duodécimo entorchado. El camino comienza muy empinado, y sin un buen primer paso no se podrá continuar: "Pues solo tenemos una cosa en mente, que es jugar contra Teruel y poder sacar el partido; un equipo que va de menos a más claramente, que está jugando muy bien, que tiene muchas variantes… y más allá nos cuesta trabajo avanzar, aunque tendremos preparado algo de trabajo para el caso de la victoria y acceder a las semifinales”.

Charly Carreño, técnico de los ahorradores, junto al capitán Borja Ruiz, recuerda que en la Copa cada partido es una final: "La dificultad se encuentra en que los chicos tienen que estar muy concentrados, el cuerpo técnico debe tener también las cosas muy claras para varios partidos, y lo bonito de este tipo de torneos es la tensión, el estrés competitivo que se genera". Confía en los suyos: "Hay grandes jugadores, pero luego hay jugadores para este tipo de momentos, y nosotros los tenemos; estamos a la espera de quién es capaz de ir a ese paso adelante, más todavía, para hacer una Copa total". Sobre un solo día de trabajo, "a esta altura no cambia nada, debe estar todo entrenado, y este equipo lo está".

Es cuestión de cortar flecos: "Falta solamente dar ese toque táctico y ese punto de forma". Fijándose en el rival, "Teruel es un equipo, primero, que lucha muchísimo, que defiende muchísimo y trabaja muchísimo, y después que tiene varias posibilidades de formarse, ya que tiene un bloque muy completo, dos jugadores que pueden participar mucho, sobre todo evidentemente Rubén, tiene dos opuestos que podría jugar con cualquiera, si bien entendemos que empezará con Zelayeta, y luego tienen tres o cuatro jugadores en las puntas que o por saque, o por bloqueo, o por ataque, o por recepción, o por volumen de juego, le pueden dar a Teruel diferentes cosas".

Espectacular partido el que se avecina, Carreño pone en valor que "ganar uno cuarto de final supone un plus, cualquiera que pase va con motivación a semis". Es cierto que pone por encima a Guaguas, "está a otro nivel ahora mismo y lo demuestra en Superliga y en Europa", pero no hay que obviar que "cualquier equipo que pase a semifinales es que lo va a estar haciendo bien, y esperamos que Unicaja Costa de Almería sea uno de ellos". Lo último de los suyos ha sido una victoria ante San Roque que le gustó: "Sacar los tres puntos y hacerlo sin perder un set significa que el equipo tenía confianza, y en momentos en los que no se llegaba a jugar muy fluido, se mantuvo la calma, y cómo se relacionaban los jugadores entre ellos para poder tranquilizar la situación, a mí me gusta".

Todavía no tiene preparada su charla prepartido, "será dar el último detalle táctico" como el colofón a varias sesiones de vídeo, aunque "es un rival que conocemos y tácticamente lo entendemos". Eso sí, "lo que me gustaría decir a los chicos es que cualquiera que esté tenso o nervioso, es normal, es parte de la historia, si no, estarían muertos, y la diferencia entre un jugador de alto nivel y uno que quiere serlo es que en los momentos de tensión, o en los momentos de estrés, el jugador de alto nivel se repone a él mismo". Sin más, el mensaje es claro: "Cuando se va a una Copa, se va por ella, no hay otra, y ese hambre se tiene que notar en el día a día, en el viaje, en las semanas previas, en la actitud y en el carácter, el cómo se gana o se pierde un set para afrontar el siguiente, ahí se consigue".

Es un torneo que a los jugadores les motiva mucho, como desvela Borja Ruiz: "Es súper ilusionante para nosotros y vamos con todas las expectativas, queremos traer el título a casa, hacer nuestro mejor vóley, como hemos hecho durante muchos periodos de toda la temporada, e intentar dar una alegría a los aficionados y al club". Para empezar, Teruel y el alto voltaje: "Sabemos que son siempre partidos difíciles, duros, que pueden caer de un lado o del otro". Pero es Copa, "es un torneo especial, que no te permite el fallo, porque si no te vas a casa, y nosotros llegamos en unas condiciones muy buenas; si logramos desplegar nuestro mejor juego, el que ya hemos mostrado, la victoria llegará".

"Va a ser una Copa súper bonita y habrá que dar el 100% en cada partido si se quiere ganar"

En el horizonte solo Teruel, pero más allá "sabemos que nuestro camino es el más duro", dice textualmente: "Si consiguiéramos ganar, tendríamos quizás Soria, o no, no se sabe, porque el torneo es especial, puede pasar cualquier cosa, y si pasamos a una hipotética final, tendríamos a Guaguas, o no; creo que tenemos un camino difícil, un camino duro, pero cualquiera que no hubiese tocado iba a ser duro, porque todos los equipos lo ponen difícil y se está viendo en la Superliga, que cualquiera te gana". Sin duda, "va a ser una Copa súper bonita y habrá que dar el 100% en cada partido si se quiere ganar". Cree en lo que hay en su lado de la red: "Es un equipo con mucha experiencia, con muchos títulos ganados, también con muchos perdidos, y eso ayuda a resolver problemas en el juego".

Unicaja Costa de Almería, en palabras del capitán, está "concienciado y con muchísimas ganas, y solo piensa ahora en Teruel, en hacer nuestro mejor partido y pasar de fase". Al igual que Charly, resta importancia al escaso margen previo: "han sido las circunstancias, jugar un domingo y hacer un millón de kilómetros, pero eso no es excusa y si se gana, se gana, y si se pierde, pues porque el rival habrá sido mejor". Dura batalla ante los naranjas: "Luchan muchísimo en todos los partidos y el partido de aquí para nada fue sencillo, con parciales muy igualados y sin ellos nunca bajar los brazos; tienen buenos centrales, Víctor ya volviendo, Rubén gestiona muy bien al equipo, porque lleva también mucho tiempo, y sobre el opuesto, se están adaptando muy bien a las circunstancias". De capitán a capitán elogia a Aarón Gámiz, "muchísima experiencia y aporta muchísimo".