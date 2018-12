Unicaja, a despedirse de su afición hasta 2019 con un triunfo

Tal y como se presenta la jornada, con los aspirantes a entrar en la Copa del Rey en un pañuelo, dos midiéndose entre ellos y otros dos visitando las canchas de los dos primeros clasificados, puede quedar casi todo decidido o dejarse todo para la última jornada. Uno de los que quieren estar en Melilla el segundo fin de semana de febrero es el último visitante del Moisés Ruiz en este año 2018, el histórico y de cada vez más alto nivel Vecindario ACE Gran Canaria. Vencer en el fortín verde se había tomado como algo indispensable, pero puede que no, dependiendo de si Urbia sí sentencia su pase doblegando a Textil Santanderina y de si Teruel coge la otra plaza de cabeza de serie y deja a UBE L’Illa Grau por detrás de los canarios.

Por tanto, las cuentas son muchas y la única que no falla nunca es ganar, que es la que ha aplicado hasta el momento Unicaja Almería en su marcha impoluta en la tabla clasificatoria. No hay menos motivación en las filas ahorradoras que en las canarionas, y eso se ha dejado muy claro, porque cada partido es una oportunidad de crecer y porque los turolenses andan al acecho del liderato dos puntos detrás. A este dibujo previo del fin de semana de Superliga, que invita a acudir a todos los pabellones, se suman los elementos propios de un choque que está fraguado en cientos de historias previas vividas entre ambos equipos. Entre ellas está que por primera vez se miden Berenguel y Sánchez Jover desde los banquillos.

Antes ambos han protagonizado sobre pista duelos que hicieron que de esa época se tenga un recuerdo de romanticismo de un deporte que en España comenzó a tenerse más en cuenta. Además, en la expedición de Vecindario regresan Moisés Cézar, central brasileño tricampeón con Unicaja, y Arabisen Rodríguez, receptor de la cantera canariona, ambos muy queridos por la grada almeriense, tras haber dado todo vistiendo el blanquiverde. Los dos son titulares indiscutibles, haciendo pareja en sus respectivas posiciones con Carlos Manuel De Carvalho, un central caboverdiano que ya acumula su tercera temporada en Vecindario, y un clásico de enorme calidad como Joao Valquintans, veterano receptor de garantías.

El nombre a nombre trae a otro histórico ahora transformado, puesto que el típico ‘hombre de la casa’ ahora es líbero. Se trata de Ruimán Artiles, una institución en toda regla en la Superliga española. Completan el habitual equipo titular de Paco Sánchez Jover dos piezas básicas, como son las del distribuidor de juego, su hijo Javier Sánchez, agresivo en red y que de ser muy atacante ha evolucionado hacia una enorme capacidad de reparto con precisión milimétrica, y el opuesto Eduardo Álvarez, recién llegado de la vecina isla vía Arona Tenerife Sur y antes en Badajoz tras pasar por la Permanente. También tiene minutos Rodrigo Gallardo, segundo líbero que hace dos años también militó en Arona y que ha llegado de Cisneros.

Así jugó en Barcelona la semana anterior para un 0-3 y soñar con la Copa, pero además hay otras armas a tener en cuenta, como la del opuesto Luca Biliato, de vuelta a la isla desde otra isla, la de Ibiza, sumando minutos, o la de otro ‘hombre de la casa’, Aarón Socorro, central, o la del joven Nathan Matos, receptor que se ha hecho amarillo desde Vigo, que es la misma procedencia que la del central Luis Linares. Al igual que Eduardo Álvarez, de Badajoz también ha llegado el segundo colocador, Alberto Sierra, que está bajo la larga sombra de un gran Javi Sánchez que en la Ciudad Condal hizo seis puntos de bloqueo, demostrando su poderío pegado a la red. Completa el plantel el joven Zalan Lukacs, receptor.

El partido dará comienzo a las 19:30 horas de este sábado y estará dirigido por la pareja formada por Antonio Correa, de Huelva, y Ángel Romero, de Granada. La expectación generada en torno al mismo vuelve a ser muy grande, toda vez que la afición sabe que se despedirá del equipo durante un mes, hasta el día 19 de enero de 2019, cuando se reciba a Conectabalear CV Manacor. Entre medias se cierra el año en Cabezón de la Sal para volver a ser juez respecto a la Copa del Rey, ya que Textil Santanderina llegará seguro, pase lo que pase en Son Moix, con opción de clasificarse, y tras el parón de Navidad se visitará Los Planos en el extraño horario de las 12.00 horas del domingo día 13, puede que con liderato en juego.

Por parte ahorradora, y tras el nueve de nueve logrado en las jornadas anteriores, la semana ha transcurrido con total normalidad dentro de la pelea por hacerse con un hueco en el equipo titular que despida el año. Lo que no se quiere es un partido largo, sabiendo que Vecindario es el rey en ese sentido tras haber llegado al tie break en cinco ocasiones, habiendo perdido, eso sí, en cuatro de ellas con solo una victoria, frente a Río Duero Soria. Esto no hace sino alertar sobre el potencial amarillo, puesto que son cuatro puntos que no tiene pero que podrían haber caído de su lado, añadiendo que tumbó a Ibiza por 3-1 y que ha puntuado siempre a excepción de un partido frente a Urbia Vóley Palma, pero muy lejano, jornada 2.