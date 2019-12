Vada: "Lo nuestro es felicidad, no presión"

Valentín Vada se ha convertido en un referente en las alineaciones de Guti desde la llegada del técnico madrileño al banquillo, viendo en el argentino al jugador que puede interpretar el fútbol que quiere para el Almería. Al de San Jorge se le nota contento con su rol y manifiesta que el equipo no siente presión por ascender a Primera, tal y como exige la nueva propiedad, matizando que si Darwin Núñez dijo en su día que la sentía era a título personal, ya que en el vestuario no se percibe.

¿Cómo se presenta la visita a un Fuenlabrada que está siendo la sorpresa de la categoría?

-Sabemos que es un rival que está sorprendiendo y es muy fuerte en casa, ganando muchos duelos y segunda pelota. Nos preparamos porque si no entramos al 100%, como no lo hicimos en el partido pasado, lo vamos a pagar muy caro.

El equipo ha cogido ahora una dinámica muy buena...

-Estamos en una situación linda, donde todo equipo quiere estar, en una posición que merecemos. El equipo viene con mucha confianza porque tras un juego en el segundo tiempo muy bueno pese a estar con diez y el míster nos da mucha confianza, algo que se nota en el terreno de juego. El Fuenlabrada es un equipo muy duro y en su cancha se hace intratable, por lo que habrá que ir con determinación y humildad pese a que ellos acaben de subir.

¿Mira más al Cádiz o al Huesca, que viene por detrás?

-Nos miro a nosotros mismos. No soy de mirar arriba ni abajo. Me concentro en el equipo y al final de temporada veremos dónde estamos, lo importante es estar arriba.

Parece que Guti le ha convertido en un pilar de sus esquemas...

-Es un míster que me da muchísima confianza y libertad para expresarme hacia mis compañeros y darme ese mando del juego que para mí es muy importante. Vine en busca de partidos y confianza, poc o a poco voy cogiéndola y haciéndome mejor futbolista.

Muestran una gran capacidad de adaptación a cualquier sistema.

-Somos un equipo y un grupo espectacular. La obra maestra del míster es conocer el potencial de cada jugador. Los esquemas dan igual, va por la actitud y esa gana de querer jugar y mostrarse para buscar la pelota. Ninguno se esconde, todos queremos la pelota, atacar y defender, ese es el equipo que a mí me gusta y que el míster quiere. Ofensivos en el ataque pero que también se sacrifica en defender.

Por cierto, ya no se habla tanto de presión.

-Es que de presión hablaron ustedes porque nosotros no tenemos presión. Yo estoy disfrutando en la cancha, me siento un privilegiado de jugar por el Almería y disfrutar de tener a este míster y a este grupo tan unido, que se merece el momento que está viviendo porque entrenamos de una forma muy intensa y poco a poco se va viendo en el campo. Es felicidad, no presión.

La pregunta iba por la autoexigencia de estar hechos para subir.

-Vine a eso y lo dije en mi presentación, que vine a subir a Primera. Sabemos de la presión, pero es felicidad de tener a estos compañeros con esa calidad. Eso es una motivación, cada cual lo hace para estar al 100% para el partido que viene. Con tantos sistemas cualquiera puede jugar porque estando al 100% las oportunidades vamos a tenerlas todos.

Darwin sí que dijo que él notaba esa presión...

-Mi opinión es que no veo al equipo con presión. En el vestuario en ningún momento se habló de presión. Darwin puede sentirla personalmente, pero en el grupo no se siente, está trabajando fuerte y sabe que tiene que jugar cada partido para ganarlo porque tiene los jugadores y la calidad para eso. En ningún momento dijimos que tenemos presión. Si así fuera no habríamos conseguido esta racha de resultados porque con presión se achican los jugadores y creo que Darwin no está demostrando que tenga presión dentro del campo, al contrario.