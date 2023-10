Valverde: "Lasarte ha cambiado algo desde el punto de vista táctico"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, considera que, después de la derrota de la pasada jornada en el derbi vasco ante la Real Sociedad, el partido de este viernes contra el Almería es "fundamental" para romper esa inercia y llegar al parón liguero con 17 puntos y en quinta posición de la tabla. "Cuando vienes de perder todos los partidos son importantes y además también queremos hacernos fuertes en casa. Ellos vienen en un momento delicado, pero lo que nos importa, respetando al Almería, es que nosotros estemos bien", subrayó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro.

Valverde avanzó la baja definitiva de Mikel Vesga, aquejado de una contusión torácica, y confirmó que tampoco podrá recuperar para esa cita a Iñigo Ruiz de Galarreta y a Peru Nolaskoain, aún en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones. Más optimista se mostró en los casos de Ander Herrera y Gorka Guruzeta, cuya disponibilidad estaba también en duda por sendos problemas físicos y que el miércoles se entrenaron con sus compañeros, y del canterano Unai Gómez, sobre quien decidirá después del último entrenamiento.

Acerca de su rival, no cree que la incertidumbre que vive el Almería acerca de la identidad del próximo técnico afecte a su rendimiento en San Mamés porque "a veces se da mucha importancia a la incidencia del entrenador, pero son los jugadores los que tienen que sacar las cosas adelante". En ese sentido señaló que, "de lo que era hace dos o tres semanas" a lo visto la pasada jornada con Alberto Lasarte, el cuadro almeriense "ha cambiado alguna cosa desde el punto de vista táctico", si bien considera que "es parecido".

"No espero a un rival que venga pensando en quien será el nuevo entrenador y en ese tipo de cuestiones que despistan, para nada. Vendrán a dar un golpe de efecto porque cualquier campo es propicio para empezar la remontada. Tienen urgencias y saldrán muy puestos al partido", reflexionó. "Nosotros venimos de perder, queremos ganar en San Mamés y para eso es fundamental ser nosotros mismos, tener ritmo, ir fuerte, rápido e intentar siempre atacar. Hay cosas que debemos corregir, pero esas otras cosas nos identifican. Somos un buen equipo y hay que ponerlo encima de la mesa para poder ganar", añadió.

Entre esos argumentos Valverde considera básico "seguir en la línea de hacer ocasiones" de gol en el área rival. "Somos un equipo que tenemos que tener situaciones de gol para poder marcar, quizás nosotros más porque no somos tan certeros como otros. En el fútbol se trata de marcar y ganar y no encuentro otra solución que no sea esa", recalcó.