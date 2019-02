Velasco: "Estamos tranquilos porque se está haciendo un gran trabajo"

–Pese al buen partido realizado ante el Ibiza, finalmente no llegó el ansiado premio de la victoria...–Pues sí, es una pena. En la primera parte fuimos superiores a ellos, en intensidad y en llegadas, que tuvimos un par de ellas muy buenas. En la segunda ya se igualaron las fuerzas, porque hay que decir que delante teníamos a un grandísimo equipo, pero ya no valen las excusas, que sumamos solo un punto en vez de tres, pero creo que sinceramente es la línea a seguir para estar más cerca de ganar que de perder.

–El equipo ha mejorado notablemente en las últimas semanas, pero sigue faltando el gol. ¿Hay tranquilidad en la plantilla? –Nosotros en el vestuario estamos intranquilos por la zona en la que estamos, evidentemente, pero por otro lado estamos tranquilos porque estamos haciendo un gran trabajo. Lo estamos viendo día tras día entrenando y semana tras semana en el campo. Es verdad que nos faltaba un poco de fuerza al final, aunque somos conscientes de que el camino a seguir es el que estamos llevando. Eso sí lo tenemos claro y vamos a ir hasta el final en este camino.

–Dio la sensación de que estuvo algo aislado en el partido ante los ibicencos. ¿Cómo se encontró en el terreno de juego?–No, yo siempre trato de hacer lo que trabajamos durante la semana. Siempre intentando entrar en juego, con desmarque en ruptura, ayudando al equipo tanto ofensiva como defensivamente. Hago lo que se me pide, al igual que a todos mis compañeros.

"No estamos más animados, porque teníamos que ganar los tres puntos ante el Ibiza, pero sí que hay más optimismo”

–¿Aunque se sigue resistiendo el triunfo, el ambiente en el vestuario está más animado que hace unas semanas?–La palabra es más optimista. Animado no, porque ante el Ibiza sabíamos que teníamos que ganar y solo nos llevamos un punto de tres posibles, pero bueno, el rival era fuerte, con un presupuesto alto, y logramos dejar la meta a cero que también es importante. Buscábamos los tres puntos, pero siempre que no puedes ganar se da por bueno el no perder ante un gran oponente. No es malo del todo.

–Ya son once jornadas sin ganar del CD El Ejido...–Nosotros en el vestuario no estamos mirando hacia atrás. Miramos hacia adelante siempre ya. Si miramos hacia atrás estamos muertos, porque no hemos hecho un gran año y somos conscientes de ello. Ahora toca mirar al Recreativo de Huelva. Y ya da igual que vayamos a su campo, al del San Fernando o que recibamos al Marbella, hay que seguir en esta línea de trabajo, los puntos son los que tenemos y si miramos atrás mal vamos. Este vestuario está unido y mirando al frente, al igual que la gente, que creo que está con nosotros.

–En cuanto a la afición, quizás no hubo la respuesta que esperaba el club a la jornada de puertas abiertas en Santo Domingo...–Los que vienen son los fieles, los mismos, que ya nos conocemos después de un año y medio que llevo aquí. Yo no lo voy a exigir nada a la afición, para mí ellos son buenos y los que vengan que animen como han animado y estén con nosotros hasta el final, que lo vamos a dar todo. Las notas ya se pondrán en mayo.