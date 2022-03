Viator, reconocida como Villa Europea del Deporte en Turín

Viator está de enhorabuena deportiva. El municipio del Bajo Andarax almeriense ha recibido esta semana el galardón que le reconoce como Villa Europea del Deporte, en una gala organizada por European Capitals and Cities of SPort.

En la redes sociales, el alcalde de la localidad se muestra orgulloso del reconocimiento por el gran esfuerzo realizado por el municipio para ser nueva Villa Europea del Deporte. "Este galardón es vuestro, de todas las personas que en Viator trabajan diariamente y de manera altruista por nuestro deporte base, de todo el tejido asociativo de nuestro querido pueblo, de los niños y niñas que practican deporte a diario, de las familias que creen en los valores transformadores del deporte en su municipio. Una emoción tremenda me ha invadido esta mañana en Turín cuando he escuchado el nombre de nuestro pueblo, un orgullo que no me cabe en el pecho, esto es todo vuestro viatoreñ@s!!!!", escribió Manuel Jesús Flores Malpica.