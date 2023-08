Vicente Moreno: "Hay un cambio de ciclo claro en el equipo, incluido modelo de juego"

A

- ¿Están obligados a ganar después de dos derrotas consecutivas?

En Cádiz y en el resto de partidos que vayamos ganando. Es el rival más inmediato. Estamos en la jornada 3 y nos gustaría ganar ya. Esto va de ganar y de no generar necesidad de victoria. Vamos con la idea de ganar. Si le preguntas al Cádiz, irán igual. Hemos preparado el partido a conciencia para intentar ganarlos.

- ¿Cuál puede ser la clave?

Tenemos que competir muy bien. Es un equipo con unos rasgos muy marcados. Empieza porque compiten bien. En su campo es un conjunto difícil. Habitualmente basan sus objetivos en lo que logran en su estadio, donde tienen el apoyo de su afición. La conozco bien al entrenar y jugar cerca de allí. Es una afición que empuja mucho y ayuda a conseguir los objetivos, incluso en los momentos más difíciles como club. Es lo que le ha salvado cuando incluso pudo desaparecer. Tenemos que hacer las cosas muy bien, sin perder lo que queremos que aparezca en el campo. No quiero entrar en mucho detalle para no dar ventaja, pero hay que igualar en lo que son buenos; a partir de ahí, que aparezca nuestro juego y lo impongamos. Doy mucho valor a lo que está haciendo el Cádiz en los últimos años: presidente, secretaría técnica, entrenadores... Tiene mérito.

- El Almería no gana en Cádiz desde 2001. ¿Cómo se afronta eso anímicamente?

La estadística está muy bien, la utilizamos todos, pero en la mayoría de las ocasiones a favor de lo que queremos que diga la estadística. Si la cortas aquí y no un centímetro antes dice una cosa; y si es un centímetro después, otra. Dani Pastor dice que a la estadística le retuerces el brazo un poco y te dice lo que tú quieres que te diga. El dato está ahí, pero luego te puedes ir a estadísticas personales con jugadores o entrenadores, coincidencia de categorías en vez de años... Vamos a jugar un partido, necesitamos y queremos ganar. Hay que hacerlo. Va a ser difícil con o sin estadística. Y ésta no va a ser determinante, sino lo que hagamos en el partido de mañana, lo que nos facilitará o alejará a ganar.

- ¿Qué le falta a Kaiky para jugar?

No me gusta hablar de forma individual de los jugadores. Al final, cuando abro un poco la posibilidad, acabo haciéndolo. Es un chico muy joven, necesita su tiempo. Cuando hablamos de una plantilla, normalmente sueles tener cuatro jugadores y a veces no es lo que tú no haces, sino lo que hace el resto. Dependiendo del dibujo, pueden jugar dos o tres centrales. Es una cuestión de que tenga tranquilidad y siga trabajando y mejorando. Sigo insistiendo en que me parece un futbolista con condiciones fantásticas. Es una cuestión de tiempo, experiencia y partidos. Ahí irá mejorando. Es un jugador de mucho futuro. En el fútbol hay poco tiempo porque necesitamos ganar. Cuando nos vamos a lo más inmediato, intentas elegir con los que crees que están en mejor momento y van a aportar un mayor rendimiento.

- ¿Qué es lo que les falta para ser contundente en ambas áreas?

Es sencillo y difícil a la vez. Tenéis acceso a las estadísticas y hay números que no digo yo, sino que el propio juego los marcas. Hemos hecho muchas cosas bien, que normalmente tienen premio. Ahí está la contundencia en el área especialmente en el aspecto ofensivo. Defensivamente hemos tenido demasiado castigo con lo que hemos concedido puntualmente. De un área a la otra hemos hecho muchas cosas y bien. Quiero que haya motivos para ganar los partidos y que luego los resultados sean positivos. Es lo importante en el fútbol profesional. Normalmente lo que pasa de área a área te ayuda a conseguirlo, pero ahora mismo las áreas nos están condenando.

- ¿Y a Lopy?

Estamos intentando que dé clases para aprender el idioma. Es imprescindible para tener esa comunicación y jugar al fútbol, sabiendo al menos lo más básico la información de los aspectos del juego. Es una cuestión de adaptación. También tiene muy buenas condiciones. Quizás es muy precipitado jugar el primer partido, pero puede ser que aparezca en los próximos. A medida que vaya teniendo esa adaptación, sobre todo, en cuanto a tiempo, de entrenar y poder jugar en algún partido, irá mejorando, con posibilidades para entrar. No descarto que juegue mañana de inicio. Es una posibilidad. Conforme pase el tiempo, será una opción más real.

- Está siendo una semana tranquila en el mercado.

Las semanas tranquilas las asocio más a cuando uno viene de ganar un partido, al menos el inicio de la semana. Lo demás forma parte del fútbol y de las circunstancias del mercado. Miramos de reojo porque como entrenador quieres terminar de ajustar lo que le hace falta al equipo para estar de la mejor manera posible tanto en entradas como salidas. Pero el partido es lo más importante.

- El mercado acaba el 1 de septiembre, a las 23:59 horas, pero después hay 20 días más con el de Arabia Saudí abierto.

Parecía que llegaban allí jugadores de cierta edad, eso se ha ido reduciendo. Es está viendo que la cosa no va de broma. Nos estamos encontrando con esa dificultad. Estamos, y lo dicen los datos, en un cambio de ciclo de lo que ha sido este equipo en los últimos años en cuanto a nombres. No me atrevo a decir número del total de las salidas. Hay un cambio de ciclo claro en el equipo y también de modelo de juego. Es la dificultad que nos estamos encontrando. Cuanto antes termine el plazo y sepamos los que estamos, mejor.

- ¿Qué le parece el caso de Rubiales?

No le quito ni un pelo de protagonismo a lo que ha realizado la selección femenina. Es un hito, una locura. Se le está dando poca importancia. Nos hicieron disfrutar muchísimo, no sólo en la final, sino en todo el proceso hasta llegar ahí. Tienen mucho valor tanto para el fútbol femenino como para el fútbol español. Tiene mucho mérito. Aprovecho para felicitarlas y ponernos al pie de ellas. Es de un valor e importancia incalculable.