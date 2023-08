El Almería continúa buscando su central

El tiempo pasa y Vicente Moreno continúa sin la entrada del central pretendido, teniendo que encarar el encuentro en Cádiz con Chumi y Édgar. A pesar de que uno de los objetivos prioritarios para el cuerpo técnico era reforzar el entramado defensivo (con 65 goles, la UDA fue el tercer equipo que más encajó el pasado curso), de momento el entrenador valenciano ha perdido a los dos centrales titulares del ascenso y la posterior permanencia, aterrizando sólo Édgar para esa posición. El mercado entra en su recta final (expira el 1 de septiembre, a las 23:59 horas) y al menos un central aterrizará en la disciplina almeriense, teniendo Ahmed Touba muchas papeletas para firmar como rojiblanco.

El central argelino pertenece al Basaksehir, club que anda en una delicada situación económica, por lo que está vendiendo a sus principales activos, intentado el Almería pescar para que la operación le salga más barato de lo previsto. El Nantes también estaba interesado en el africano, pero el camino se le ha despejado a la UDA al estar los franceses a punto de lograr el préstamo de Comert, del Valencia. La intención del Almería es cerrar el traspaso lo antes posible para que el zaguero esté disponible para el encuentro ante el Celta (1 de septiembre, 22:00 horas) una vez que es imposible que actúe en Cádiz.

Sin ningún central zurdo en la plantilla rojiblanca, el perfil del argelino gusta en la dirección deportiva, que no descarta incluso firmar a dos efectivos para el eje de la zaga en caso de que Kaiky, en busca de minutos, acabe tomando la rampa de salida en condición de cedido para regresar al Almería más rodado. Ahmed Touba, con nacionalidad belga (se crio en Bélgica), firmó en 2022 con los turcos (tiene contrato hasta 2025), que llegaron a pagar dos millones de euros al Waalwijk.

A sus 25 años presenta un historial de lo más variopinto. Se formó en el Brujas, llegando a debutar con el primer equipo, antes de ser cedido al OH Leuven, de Bélgica, y a Beroe, de Bulgaria. En 2020 recaló en el Waalwijk, de Bélgica, antes de marcharse a Turquía. Es internacional argelino, pero antes defendió el escudo de la selección belga con sus categorías inferiores.

El otro nombre propio es el de César Montes, muy cerca del Real Mallorca. El Almería intentó en un primer momento su cesión con opción de compra, haciéndose cargo de su alta ficha. La propuesta no gustó en el Espanyol, que posteriormente rechazó una oferta del Almería de ocho millones de euros. El mejicano terminará saliendo, tanto por el deseo del futbolista como por la necesidad del club para liberar masa salarial. De hecho, no jugó ni en Albacete (1-1) ni frente al Racing de Santander (2-0 para el Espanyol) al no estar inscrito. Al igual que Omar Alderete (gusta en el Almería, pero Ángel Torres ha asegurado que no saldrá), es diestro a diferencia de Ahmed Touba.

El del central no es la única operación abierta para la secretaría técnica rojiblanca, que también firmará un delantero con un perfil diferente al de Koné y Luis Suárez, y, salvo sorpresa, un mediocentro. El resto de entradas depende de si terminan saliendo futbolistas que están siendo de momento titulares en el once de Vicente Moreno, caso de Akieme, Robertone o Ramazani. Quienes sí saldrán sí o sí son Mendes (en forma de cesión), Eguaras y Appiah.