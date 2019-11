Victoria del Pulpileño para salir del bache (1-3)

Después de sufrir dos derrotas consecutivas, ante Churra (1-0) y Murcia Imperial (0-1), el Atlético Pulpileño regresó a la senda del triunfo tras vencer por 1-3 en su visita al Municipal de Ciudad Jardín, donde se vio las caras con un Cartagena B que quería acercase a la zona alta de la tabla y que no le puso las cosas nada fáciles a los almerienses.

Los de Sebas López no podían permitirse otro nuevo tropiezo si su deseo era el de no perder de vista al cuarto clasificado. Así, el cuadro de Pulpí saltó a por todas en feudo ajeno, adelantando Sergio Camacho a los visitantes con un gol en el minuto 20. Todo iba sobre ruedas para un Pulpileño al que el choque se le pondría aún más de cara en el 34’, cuando Juan Arcas, con un buen cabezazo, hizo subir el 0-2 en el luminoso del Municipal de Ciudad Jardín ante un filial cartagenero que se estaba viendo superado por su oponente.Sin embargo, no arrojaron la toalla los locales y acortaron distancias nada más empezar la segunda parte, por mediación de Ismael, llevando la emoción absoluta hasta los últimos instantes de un duelo en el que Jordan, casi sobre la bocina, hizo el 1-3.