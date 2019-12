Victoria de la UDA con doblete de Nadia López (1-2)

La UD Almería volvió a la senda de la victoria tras imponerse por 1-2 en casa del Sporting Club de Huelva B gracias al doblete goleador de su delantera Nadia López. Este triunfo hace justicia a lo visto sobre el terreno de juego de La Orden, donde las rojiblancas fueron dominadoras desde el inicio. Su iniciativa y perseverancia ante la meta rival, sin embargo, no dio sus frutos en una primera parte en la que Paqui, con un disparo lejano, estuvo muy cerca de hacer el 0-1 en el 23’, la guardameta onubense Reina estuvo muy bien bajo palos.

Tras la reanudación siguió insistiendo el conjunto que dirige Carlos Hinojo. En el 51’, Nadia no logra materializar un mano a mano ante la meta local. Dos minutos más tarde, el filial del Sporting Club de Huelva mandó un balón al larguero en una falta, a lo que respondió Nadia en el 54’ con otro esférico que se topó con la madera. No fallaría la almeriense en el 70’, haciendo subir al marcador un merecido 0-1 para las rojiblancas. No le duraría mucho la alegría a las foráneas, que vieron como las onubenses empataban de penalti en el 74’, pero de nuevo hizo aparición Nadia López para perforar la portería local cuando restaban menos de diez minutos para el final de un choque en el que vencieron merecidamente las chicas de la UDA, que la semana que viene disfrutarán de un corto parón liguero.