El Villarreal se lanzará a por Sadiq en cuanto venda a Danjuma al West Ham

La subasta por Sadiq Umar prosigue su curso. Si en las últimas horas era el informador portugués Pedro Sepúlveda quien desmentía que el Benfica hubiera hecho una primera oferta en firme por valor de 15 millones de euros como se había filtrado desde la prensa nigeriana, ahora es el prestigioso periodista italiano Fabrizio Romano quien coloca al atacante de Kaduna en las filas del Villarreal de cara al próximo curso liguero.

West Ham are progressing in talks with Villarreal to sign Danjuma. Work in progress for bit less than €45m, West Ham want him to be one of their statement signings. Personal terms, not discussed yet. 🚨🇪🇸 #WHUFC



Villarreal are prepared to sign Umar Sadiq as replacement. pic.twitter.com/XfaBoRW8MZ