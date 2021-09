El Almería tendrá que pagar al Partizán un millón de euros a lo largo del curso por Sadiq

La operación de traspaso de Umar Sadiq del Partizán de Belgrado a la UD Almería, acometida durante el otoño de 2020, sigue reportándole beneficios al conjunto serbio. El precio quedó establecido entonces en 9 millones de euros, 5 fijos ya abonados por el club presidido por Turki Al-Sheikh y otros 4 variables en función de distintas cláusulas.

En caso de ascenso a Primera División, al conjunto balcánico le corresponden otros 3 millones de euros. Y todavía restaría un millón en concepto de objetivos. Dichos objetivos los ha concretado en las últimas horas Milos Vazura, responsable financiero del Partizán, en una entrevista concedida al medio MaxBetSport de la que se ha hecho eco el portal El Señor del Balón.

Según esa información el Almería tendrá que abonar en los próximos días 500.000 euros al haber rebasado Sadiq la cifra de 25 goles. De hecho el de Kaduna ya suma 27 entre Liga, Copa y promoción de ascenso desde que viste como rojiblanco. Ese extremo ha sido confirmado a Diario de Almería por fuentes del cuadro unionista.

Los 500.000 euros restantes se liberarán una vez que Sadiq haya alcanzado la cifra de 70 partidos disputados (no 50 como en un principio se comentó). En la actualidad acumula medio centenar entre todas las competiciones y, de continuar con su progresión en el once (es indiscutible para Rubi) probablemente rebase dicha meta allá por el mes de febrero. Eso indica que casi con toda probabilidad la UDA tendrá que desembolsar un millón a lo largo del presente curso 2021-2022, a expensas de lograr el ascenso en junio, en cuyo caso serían 3 más hasta alcanzar los 9 pactados.

Una cifra en cualquier caso baja para un delantero que tiene ya un caché importante y por el que el Almería descartó ofertas el pasado verano que rebasaban los 15 millones de euros. Sobre este aspecto de una futura venta Vazura también aportó detalles en una entrevista previa concedida a la prensa de su país el pasado mes de junio: “El Partizán posee un 40% por la futura venta de Sadiq, rebajados en 5 millones ya abonados como fijos. Sin embargo, el propio Almería puede comprar un 30% dentro de este 40% por 3 millones. En este caso, nos quedaríamos con un 10% por futura venta”.

El Almería, que sí informó de la ejecución de las cláusulas de compra de Samú Costa y de Sergio Akieme, no ha comentado oficialmente nada acerca de que hiciera lo propio con la de Sadiq. Este periódico ha podido conocer que, en efecto, la del nigeriano aún no está ejecutada, si bien pueden hacerla efectiva en el momento que estimen oportuno, ya que no tiene fecha de caducidad.

En caso de que el Partizán mantuviese el 40% de un traspaso futuro, de una hipotética venta cifrada en 20 millones de euros habría que restar los 5 abonados como fijos, quedándose en 15. Al cuadro balcánico le corresponderían 6 y a la UDA, 9. Si los centroeuropeos únicamente poseyeran el 10%, sobre esa misma venta de 20 millones percibirían 1'5 (a los que añadiría 3 más para un total de 4'5 por la compra del 30% por parte del Almería), mientras que la UDA se embolsaría 13'5 (en realidad 10'5 minorando los 3 comprometidos con el Partizán por ese 30%).