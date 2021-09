El Almería tiene un margen de error de seis derrotas en busca del ascenso directo

Por fortuna, gracias fundamentalmente al denodado trabajo táctico de Rubi y al esfuerzo de los jugadores, la UD Almería ha logrado reconducir la pobre impresión que dejó en las salidas a Lezama y El Toralín, resueltas ambas con preocupantes derrotas, no por el estrecho marcador, sino por las sensaciones transmitidas, particularmente en tierras bercianas.

El técnico catalán reajustó y sus hombres respondieron sobre el campo, logrando posteriormente enlazar dos victorias consecutivas con goleada incluida. Transcurridas siete jornadas de competición, por tanto, los rojiblancos han encajado dos derrotas, sin ceder todavía ningún empate. De mantener esa proyección acabarían el curso con doce duelos perdidos en su casillero, una cifra que normalmente ha impedido el ascenso por la vía directa, objetivo nuevamente para eludir la penitencia de la promoción.

La estadística apunta a que desde hace once temporadas, justo tras instaurarse el sistema de play-off para dirimir al tercer equipo ascendido (hasta la campaña 2009-2010 el tercero subía también por vía directa) quienes quieren colarse en Primera del 'tirón' a lo sumo pueden encajar no más de 9 derrotas. De hecho, la media del segundo clasificado en ese margen temporal está fijada concretamente en 8'45 derrotas.

El Real Mallorca, sin ir más lejos, no cedió más de 8 derrotas la temporada pasada, si bien hay excepciones, como las 11 encajadas por el Cádiz en el particular curso pandémico, año extraordinario por cuanto el Huesca subió siendo primer clasificado pese a acumular 14 derrotas. Incluso el hecho de haber claudicado doce veces no le privó de ascender como segundo al Girona dirigido por Pablo Machín en la 2016-2017.

Doce derrotas condenaron al Almería de Gracia al play-off en la 12-13 y el de Emery subió en la 06-07 cediendo nueve

Pero la norma habitual es no caer más allá de entre siete y nueve veces, con algún que otro caso paradójico como el del Sporting de Gijón, que en la 2014-2015 fue segundo con solo dos derrotas en su casillero, si bien acumuló la friolera de 19 empates.

Los números vienen a constatar una realidad. Ahora que el Almería parece describir una trayectoria ascendente no puede dormirse en los laureles, tirando de pragmatismo cuando sea preciso porque un empate a domicilio en lugar de claudicar a la larga puede representar la diferencia entre un ascenso directo o verse relegado de nuevo a transitar el tortuoso camino del play-off.

Como muestra de que la estadística suele cumplirse, el último ascenso rojiblanco, el de la temporada 2012-2013 a las órdenes de Javi Gracia, hubo que recurrir a la promoción tras ceder doce derrotas. Con Unai Emery en la 2006-2007 el Almería ascendió como segundo habiendo encajado nueve derrotas, si bien entonces el tercero también tenía derecho a subir sin necesidad de disputar una promoción (entonces fue el Real Murcia) y los almerienses se dejaron llevar ante el Castilla en la penúltima jornada, con el logro ya conseguido.