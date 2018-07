"Volveré a vivir un Mundial"

-no sé si felicitarlo por el gran papel de Rusia o tirarle de las orejas por eliminar a España.

-Prefiero que me felicitas, ya me tiraré yo de las orejas. [Risas]

Fue una pena que nos cruzáramos con España, durante el partido quería ganar, pero luego..."

-¿Cómo ha sido la experiencia?

-Inolvidable, indescriptible. Se llega a un grado de excitación increíble. He vivido ocho Liga de Campeones y cuatro Europa League, pero no hay sensación que supere a la de un Mundial. Una Copa Confederaciones o una Eurocopa tiene vivencias parecidas.

-Por lo que veo, lo mejor de su carrera deportiva.

-Sin duda, cambio todas las medallas conseguidas por esto.

-¿Le ha dado tiempo a vivir el Mundial?

-Todo ha pasado muy rápido, era terminar el partido, noche libre y al día siguiente al trabajo. El entrenador nos ponía a cada uno en nuestro sitio, nos bajaba de la nube pronto.

-Bendita tanda de penaltis ante España y maldita ante Croacia.

-Todo sabemos lo que es una tanda, una lotería.

-Todo el mundo habla de la preparación física de Rusia.

-Lo físico es muy importante, pero cuando un equipo está bien trabajado desde el punto de vista táctico, suple todas las limitaciones físicas. Rusia ha mostrado unos niveles físicos muy buenos, muy por encima de otras selecciones. El grado de preparación está acompañado de la responsabilidad individual y de la ayuda de la afición.

-¿Qué le ha parecido el papel de España?

-Fue una pena que se cruzara con Rusia. Creíamos que íbamos a jugar con Portugal y nada más aterrizar en Moscú a la vuelta de jugar ante Uruguay, el piloto nos dijo los resultados. En ese momento, tuve una sensación extraña. Pero el partido que hizo España ante Rusia no fue bueno, hicimos un buen partido en defensa, cerramos todas las líneas.

-¿Agridulce eliminar a la selección de tu país?

-Una hora después del partido, sí; durante el partido, tenía claro que quería ganar. Ver a jugadores como Piqué, Iniesta o Koke llorando, me sentí mal. Estos futbolistas, que ganaron el Mundial de Sudáfrica y las dos Eurocopas, nos han permitido a muchos españoles salir de España a trabajar. Estamos muy bien valorados gracias al papel de la Selección Española en los últimos años.

-Le veo muy involucrado en Rusia, no sé si llamarlo 'Paulinovsky'.

-Han sido ocho años y siete meses maravillosos, siempre con muchos éxitos con el CSKA de Moscú. Estoy muy bien valorado en Rusia, mi familia se siente muy bien adaptada. Pero el calendario ruso no me permite pasar mucho tiempo con ellos y voy a poner un período de pausa. Vuelvo a casa para tener más vivencias con mis niños.

-El nuevo reto supongo que le gustaría en España.

-Ahora toca esperar a ver si se abre alguna puerta interesante, a ver si alguien se acuerda de mí. Ojalá sea un club interesante, que me ilusione y que me permita pasar tiempo con mi familia. No me muevo por lo económico, me gustaría luchar por la competición europea.

-¿Le importaría cambiar de deporte?

-Ni mucho menos, soy un enamorado del deporte. De hecho, ayudo a gente del atletismo, natación o ciclismo sin cobrar un rublo.

-Olvídese del balón, ¿dónde se va a perder este verano?

-Voy a disfrutar de Almería, de su gente, de sus playas, de mis amigos, de mi familia. Quiero bañarme en la playa con mis hijos, compartir alguna cena en un chiringuito con mi mujer... Desde 1992 no disfruto del verano.

-¿A qué parte de Rusia se parece Almería?

-Nunca había ido a Sochi, donde está el Mar Negro, y allí jugamos contra Croacia. Ha crecido muchísimo, le da un aire a la costa mediterránea.

-¿Se siente raro en verano en la playa sin balón, pizarra...?

-Muy extraño. Me hizo esa misma pregunta mi mujer, me vio raro. No sé lo que es estar parado en verano gracias a Dios.

-¿Cómo se ve Almería en Rusia?

-Los rusos ven a España muy bien, viene mucho para toda la costa mediterránea. Hay un concepto excelente de los españoles, saben de nuestra alegría, de nuestro jolgorio. Lo he vivido en mis carnes estos años, he sido muy respetado.

-Supongo que ha seguido el deporte almeriense.

-Por supuesto. Fue una pena que perdiéramos una categoría como Primera y que la UDA haya sufrido tanto en Segunda. Volvemos a tener a dos equipos en Segunda B y creo que hay que hacer un esfuerzo por recuperar la Primera. Por otra parte, a Almería la conocen en Rusia también por el Unicaja Almería de voleibol y por jugadores de fútbol playa, como Dona, Antonio Jesús...

-¿Último Mundial como Iniesta o tiene cuerda como Ramos?

-No cierro las puertas, soy una persona joven y voy a luchar por ir a más Mundiales o Eurocopas. Estudio día a día para mejorar en conocimiento en capacidad y aunque me cuesta algún tiempo, seguro que volveré.