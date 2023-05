El Alcorcón del almeriense Fran Fernández tendrá que luchar por el ascenso en el play off

No pudo el Alcorcón que entrena el almeriense Fran Fernández lograr el ascenso a Segunda División de manera directa este pasado sábado. El conjunto alfarero se medía al también madrileño Sanse, que peleaba por la permanencia en Primera RFEF, al que necesitaba ganar y que el Racing de Ferrol pinchase en la última jornada. Los amarillos hicieron sus deberes al vencer en Santo Domingo, pero el triunfo también de los gallegos impidió que pudieran subir de categoría.

Ahora el conjunto dirigido por Fran Fernández se enfrentará a la Real Sociedad B, que la temporada pasada también militó en la categoría de plata, en las semifinales del play off de ascenso. Una eliminatoria que los madrileños disputan como segundo del grupo I de Primera RFEF, mientras que el filial donostiarra lo hace como quinto del grupo II en la categoría de bronce. Los alfareros llegaron a ser líderes durante gran parte de la temporada, pero un pinchazo en la antepenúltima jornada unido a una victoria de Racing de Ferrol les sacó de lo más alto de la tabla.

Peor le fue a los otros almerienses que militan en la tercera categoría del fútbol español como Fran Callejón, que milita en el Linares, y Dani Romera, que desde este invierno juega en el Real Murcia, quienes se quedaron fuera del play off. Los jienenses tenían que ganar y esperar que el Celta B, que cayó ante el Racing de Ferrol, no lo hiciera, pero tan solo lograron sacar un empate ante el San Fernando en Linarejos. Mientras, los pimentoneros tenían que ganar al Eldense en el Enrique Roca de Murcia y esperar una derrota del Barça Atlètic frente a la UD Logroñés, no cumpliéndose ninguna de las dos premisas.