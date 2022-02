Alcoy: "El Atlético Levante no será moco de pavo"

d

EL PARTIDO: "El partido será vital para nosotros, ante un rival directo, con un punto menos que nosotros, entramos en el último tercio del campeonato y ahora cada partido que ganas es un paso de gigante hacia adelante y las derrotas son difíciles de recuperar".

DEBILIDAD EN SANTO DOMINGO: "Venimos de una victoria y hay que quedarse con los puntos, porque sería meterle cuatro puntos a un rival directo y un gol average ganado. Eso es lo que hay que hacer, y está claro que hasta ahora no lo hemos hecho en casa. Siempre que hemos ganado fuera, que hemos ganado muchísimos partidos, llegamos a reafirmar en casa y unas veces porque hemos estado mal, otras veces porque hemos estado bien y no hemos tenido suerte, y otras veces por decisiones arbitrales que nos han perjudicado... el caso es que siempre hemos tenido una razón para no ganar el partido, y hay que ganarlo ya, porque es un partido vital y sabemos que es un rival que no será moco de pavo, es un rival complicado".

BALÓN DE OXÍGENO: "Fue muy importante para nosotros ganar en Pulpí, ante un rival directo que nos ganó aquí y al que le empatamos el gol average; fuimos con tres puntos por debajo y de haber perdido se habrían ido a seis y el gol average, además de que luego han ganado su partido aplazado. El partido fue muy bueno, teníamos muchas adversidades en cuanto a efectivos y el equipo tuvo una respuesta muy buena; ahora tenemos un contexto de partido similar, pero un escenario distinto, a ver si somos capaces de quedarnos con los puntos".

SEGURIDAD DEFENSIVA: "Yo el otro día ante el Socuéllamos manifesté que a pesar de que nos decepcionamos con el resultado, competimos bien y el equipo mereció ganar; de hecho el Socuéllamos luego le ganó al líder y lleva cuatro semanas sin encajar un gol; y en Pulpí lo reafirmamos concediendo muy pocas ocasiones de gol o ninguna y jugando bien al fútbol. Ese es el camino. Vinimos del parón de Navidad con poco ritmo por todas las razones que ya sabemos y ya llevamos 15 o 20 días que estamos haciendo las cosas bien, hay que continuar con esa progresión".

EL RIVAL: "Es un filial con una camada buena de jugadores y ya sabemos lo que nos vamos a encontrar: un equipo capaz de ganar 0-3 en el campo del Hércules o ganar 1-7 fuera; o estar siete jornadas sin ganar, como lleva ahora. Lo que está claro es que nos vamos a encontrar con gente con talento, de buen nivel físico, atrevidos, descarados, y nos van a exigir muchísimo; ellos manejan mucho el balón y te someten, tienen una muy buena condición física y muchos de ellos, de hecho, ya están jugando en Primera y algunos son internacionales con sus selecciones. Independientemente de la clasificación, es un rival complicado. En Primera y Segunda RFEF ves a muchos filiales en la parte baja, son categorías complicadas en las que priman los detalles, la experiencia, y los chicos jóvenes se equivocan mucho, pero sin lugar a dudas es un rival de muy buen nivel".

LOS NUEVOS: "Estamos en encontrar un refuerzo más, ya sabemos lo complicado que es el mercado de invierno y más cuando se ha cerrado. Es un mercado de oportunidades, que aparezca un jugador que tengas la suerte de que seas tú el que te lo lleves, y ahora que está cerrado es todavía más complicado, porque va a por jugadores que se han quedado descolgados, que son profesionales en paro y suelen ser futbolistas sin continuidad, que salen de lesiones... Hay que intentar traerlo aunque sea por número, porque a falta de 14 jornadas va a ser difícil aguantar con los efectivos que tienes. Los chicos argentinos llegan el sábado; Allyson ya está aquí y vamos a ver en qué condiciones vienen, aunque dudo de que el domingo podamos tener a cualquiera de los cinco, aunque está claro que a partir de la semana que viene tendremos más futbolistas para entrenar, para convocatorias y no dañar tanto al filial, que les estamos quitando a muchísimos jugadores, y al final el nivel de entrenamientos sube cuando tienes a jugadores de la primera plantilla. Venimos entrenando con diez chicos del filial, que no están en dinámica de entrenamiento y creo que todo irá mejorando en ese aspecto".

DIFÍCIL CONVOCATORIA. "Será la misma convocatoria, creo, que en Pulpí, aunque sin Dani Plomer por tarjetas. Y además el otro día Fran Serrano y Lucho acabaron con problemas y no han entrenado hasta ahora. La convocatoria será complicadísima, pero el otro día también la teníamos. El partido es importante, esto es la competición, el equipo se creció el otro día ante esas adversidades, dio un buen nivel y hay que volver a darlo el domingo y los que jueguen saldrán a por todas".