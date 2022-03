Alcoy: "La clave en Melilla estará en la mentalidad"

La gestión de las victorias y de la buena dinámica es una de las asignaturas pendientes del Polideportivo El Ejido según su entrenador, Fran Alcoy, quien cree que su equipo reacciona mejor a los malos momentos que a aquellos en los que "nos dan jaboncito", en referencia a los elogios por el buen momento que atraviesa en la actualidad. Y es que, a su juicio, cada vez que el equipo encadena una serie de buenos resultados "la líamos", y es justo en eso, en la mentalidad, en lo que ha incidido esta semana ante la visita del domingo (12:00) al Álvarez Claro de Melilla, donde el míster valenciano del Poli espera un partido "muy complicado". Así resume sus sensaciones previas:

MENTALIDAD: "En esto del fútbol lo importante es saber gestionar tanto las derrotas como las victorias y yo, por la experiencia que tengo esta temporada con el equipo, creo que gestionamos mejor las derrotas. porque cuando hemos estado mal, siempre hemos salido adelante en situaciones complicadas, y cuando hemos tenido la oportunidad de dar un paso adelante, de un partido importante para salir de una posición complicada o para acercarnos a plazas nobles, la hemos liado. En eso he incidido esta semana, que cada vez que ganamos un partido importante o acumulamos una serie de partidos puntuando bien, todas las adulaciones y el 'jaboncito' que nos dan no lo cogemos bien. Esa es la clave para el partido, la mentalidad, que no sea la incorrecta como ha sido siempre, tiene que ser distinta, y después el resultado ya veremos".

EL RIVAL: "Venimos de jugar cuatro partidos contra equipos de la parte alta: La Nucía, Eldense, Hércules y Murcia y ahora decimos que vienen unos partidos de nuestra liga, y es verdad porque tanto el Melilla como el Águilas están en nuestra zona, pero lo curioso es que son equipos que no están hechos para estar ahí, sino para lo máximo, y de hecho si preguntamos cuál era su objetivo al principìo de temporada o el presupuesto que mueven, nos daremos cuenta de que están a la altura de los equipos que están arriba, pero se han visto en una situación que no es la que esperan. Así que lo que espero del Melilla es una plantilla hecha para muchas cosas y que está en problemas, un partido difícil y complicado ante un equipo que ha ganado después de tiempo sin ganar, y con un nuevo técnico muy experto, de mucho nivel para la categoría, un Miguel Rivera que ha llegado y ha movido el árbol, y el equipo ya está haciendo cosas importantes".

"Podremos contar con Jonxa y Candela, pero no con Óscar por tarjetas; y no nos podrán ayudar ni Checa, ni Neto, que tienen lesiones largas y todavía les queda, así como Fran Serrano"

DISPONIBLES: "Estamos más o menos igual que la semana paada, porque recuperamos a dos sancionados y perdemos a uno, mientras que los lesionados siguen sin poder jugar y hay varios entre algodones. Podremos contar con Jonxa y Candela, pero no con Óscar por tarjetas; y no nos podrán ayudar ni Checa, ni Neto, que tienen lesiones largas y todavía les queda, así como Fran Serrano".

BUENA SEGUNDA VUELTA: "La valoro muy positivamente, porque estamos sumando muchos puntos. A nosotros nos latró mucho el inicio de la temporada, con una mala racha en la que sacamos muy pocos puntos y eso nos dejó muy mermados. Después de Murcia, desde allí para acá siempre sumamos, aunnque perdiéramos en casa, ganábamos fuera, y ahora hemos cogido una dinámica buena, de seguir puntuando fuera y ganar partidos en casa. Es cierto que ya tenemos un número de jugadores importante para entrenar, aunque acumules bajas, y eso da nivel al equipo. El que sabe que está solo en su puesto y que va a jugar seguro el domingo se relaja, pero si tiene a un compañero apretándole sube el nivel del equipo".

¿TRES CENTRALES?: "Va en función de lo que entendamos en cada partido. Muchas veces queríamos jugar de una cosa y lo hicimos de otra porque no teníamos más efectivos, como pasó ante el Eldense. Vamos a ver qué efectivos tenemos, cómo evolucionan os que están entre algodones y también va en función del equipo contrario. Siempre intentamos plasmar el dibujo con el que mejor podamos tanto atacar como defender. Fuera nos sentimos cómodos con los tres centrales, pero habrá que valorarlo".

IDEAS CLARAS: "Vamos a salir igual que siempre: intentar jugar en el campo contrario, mandar en el partido, pero a veces no se puede porque hay un rival que también te plantea cosas y juega. Siempre vamos a intentar jugar de la misma forma. Espero un partido difícil, ante jugadores de muy buen nivel, un club importantísimo, un gran entrenador, la igualdad en la clasificación... Sabemos que en esta categoría son muchos los detalles que hay que cuidar, incluso la climatología, que la previsión da viento para el domingo. Hay muchos condicionantes, pero vamos peparados para ello y con la intención de traer los tres puntos, que sería, con 37 puntos, sellar en un tanto por ciento alto la salvación".

BUEN MOMENTO: "El nivel de juego ante el Real Murcia fue bueno, como en La Nucía o en otros partidos. Estamos jugando a buen nivel desde hace tiempo, pero el buen resultado depende de muchas cosas. La temporada pasada logramos cinco victorias consecutivas porque hicimos muchas cosas bien, pero en cierto smomentos también nos acompañó la suerte. Estamos bien, vamos confiados de apretar bien, correr mucho, ser intensos y comprometidos. El fútbol ahora no no está quitando, en otros momentos de la temporada ha sido injusto con nostros, porque teníamos que hacer mucho para conseguir poco".