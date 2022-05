Alcoy se fía del Poli El Ejido: "Nosotros siempre competimos"

El Poli El Ejido se expone a distintas combinaciones de resultados de cara a la última jornada en el grupo 5 de la Segunda RFEF, cuando los celestes, que recibirán al mar Menor en Santo Domingo, pueden estar ya salvados o comenzar el choque en puesto de descenso. Todo dependerá de lo que suceda este domingo en Alicante, en la visita a un líder, Intercity, que persigue igualmente certificar su ascenso directo para no jugárselo todo en la última fecha. Ambos equipos, no obstante, dependen de otros marcadores y se verán las caras a partir de las 12:00 horas, el horario unificado de la penúltima jornada.

Así lo ve el míster valenciano del Poli, Fran Alcoy, horas antes de poner rumbo a la Comunidad Valenciana:

LA OPORTUNIDAD: "Tenemos una oportunidad de poder solucionar el problema, lograr el objetivo, sabiendo que no vamos a jugar contra cualquier rival, porque ellos se juegan lo mismo que nosotros, pero en otro sentido, tienen la posibilidad de ser campeones si La Nucía no obtiene un buen resultado, y van a ir a por ello, y nosotros tenemos la posibilidad de ya salvar la categoría si también acompaña algún otro resultado".

CLAVE PARA AMBOS: "Es un partido importantísimo para los dos equipos, con mucha responsabilidad, un partido muy difícil porque ahí están los números del líder, su plantilla, y por eso son los primeros".

TEMIBLES: "De 16 partidos jugados en casa han perdido uno, con el Hércules en la segund ajornada, y después de ese partido sólo ha encajado un gol; es decir, en 15 partidos ha encajado un gol en su campo; eso te da la idea de por qué están ahí. Tienen un presupuesto altísimo y una plantilla importante

FIABILIDAD: "Sabemos que nosotros siempre competimos, hemos ido ya a un entorno como este, en La Nucía, contra un rival similar a ellos y cuando éramos líderes, y fuimos capaces de ganar allí. Vamos con ese convencimiento de saber que tenemos una oportunidad para poder salvarnos y vamos a jugar nuestras bazas, que tenemos muchas. Hay que ir con valentía, sin miedo y sabiendo lo que hay que hacer, teniendo claro que es un equipo que si te equivocas te va a penalizar".

INCERTIDUMBRE: "Candela y Alyson siguen lesionados. El equipo esta semana estaba menos tensionado, porque el partido del otro día nos hizo salir de 'cuidados intensivos' y subir a planta, y tenemos que tener cuidado, porque el domingo igual que podemos salvar la categoría también puedes llegar al último partido arrancando en pùesto de descenso. No hay nada decidido, ni tenemos la salvación garantizada, ni siquiera ganarlo lo garantiza. Puede ser que ganemos y que no estemos todavía salvados, o podemos salvarnos con un empate".

PLANTEAMIENTO: "Lo vamos a plantear como siempre, al final para ganar partidos en cualquier categoría hay que hacer las cosas bien, tienes que jugar en los dos sentidos, en las dos fases hacer las cosas bien: estar armados, ser muy intensos y tener mucha concentración, porque es un equipo que en cuanto les dejes te van a hacer daño; y a estos equipos les tienes que hacer ver que tú también quieres y puedes ganar el partido, se tienen que sentir incómodos, llegar a su área y que vean que peligra el partido. Si eso no es así llega un momento que por inercia te ganan. Nosotros hemos jugado partidos así, hemos tenido muchos contextos de partido iguales, y sabiend que es un rival de mucho nivel, no deja de ser de la misma categoría.

SIN MIEDO: "Tenemos que ir convencidos, con personalidad, no podemos ir con miedo a ese campo, porque pierdes seguro. Ir convencido de lo que vas a hacer y jugar tus bazas con seguridad, porque ellos también tienen necesidad y presión, porque para ellos no será fácil ir a jugarse el campeonato a La Nucía, y ellos querrán solventarlo en Alicante, como nosotros, para no llegar al último partido con un 'match ball', que aunque dependiera de nosotros, es difícil jugar sabiendo que no hay nada detrás de ese último partido".